کاهش چشمگیر جرائم خشن شهرستان دزفول در ۳ ماه نخست سال جاری

مسلم کرم الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه بررسی آمار جرائم خشن در دفتر دادستانی که با حضور فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، میزان وقوع جرائم خشن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به‌طور محسوسی کاهش یافته است.

دادستان عمومی و انقلاب دزفول این کاهش را نتیجه اثربخشی اقدامات پیشگیرانه، افزایش نظارت‌ها و تعامل سازنده و هدفمند میان دستگاه قضایی و مجموعه انتظامی دانست و افزود: استمرار این روند مستلزم تداوم هماهنگی‌ها و ارتقای سطح اقدامات کنترلی و پیشگیرانه است.

کرم الهی ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه انتظامی شهرستان در تأمین امنیت عمومی و مقابله با جرائم، بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات انتظامی تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول همچنین با اشاره به اجرای نظام جدید آماری، گفت: در این راستا ثبت دقیق اطلاعات، رعایت کامل ضوابط قانونی و اجرای به‌موقع دستورات قضایی امری ضروری است.