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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۰

کاهش چشمگیر جرائم خشن شهرستان دزفول در ۳ ماه نخست سال جاری

کاهش چشمگیر جرائم خشن شهرستان دزفول در ۳ ماه نخست سال جاری

دزفول- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول از کاهش چشمگیر جرائم خشن در این شهرستان طی سه‌ ماه نخست سال جاری خبر داد.

مسلم کرم الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه بررسی آمار جرائم خشن در دفتر دادستانی که با حضور فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، میزان وقوع جرائم خشن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به‌طور محسوسی کاهش یافته است.

دادستان عمومی و انقلاب دزفول این کاهش را نتیجه اثربخشی اقدامات پیشگیرانه، افزایش نظارت‌ها و تعامل سازنده و هدفمند میان دستگاه قضایی و مجموعه انتظامی دانست و افزود: استمرار این روند مستلزم تداوم هماهنگی‌ها و ارتقای سطح اقدامات کنترلی و پیشگیرانه است.

کرم الهی ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه انتظامی شهرستان در تأمین امنیت عمومی و مقابله با جرائم، بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات انتظامی تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول همچنین با اشاره به اجرای نظام جدید آماری، گفت: در این راستا ثبت دقیق اطلاعات، رعایت کامل ضوابط قانونی و اجرای به‌موقع دستورات قضایی امری ضروری است.

کد مطلب 6859529

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