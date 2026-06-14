کاهش چشمگیر جرائم خشن شهرستان دزفول در ۳ ماه نخست سال جاری

مسلم کرم الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه بررسی آمار جرائم خشن در دفتر دادستانی که با حضور فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس گزارشهای ارائهشده، میزان وقوع جرائم خشن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بهطور محسوسی کاهش یافته است.
دادستان عمومی و انقلاب دزفول این کاهش را نتیجه اثربخشی اقدامات پیشگیرانه، افزایش نظارتها و تعامل سازنده و هدفمند میان دستگاه قضایی و مجموعه انتظامی دانست و افزود: استمرار این روند مستلزم تداوم هماهنگیها و ارتقای سطح اقدامات کنترلی و پیشگیرانه است.
کرم الهی ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه انتظامی شهرستان در تأمین امنیت عمومی و مقابله با جرائم، بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات انتظامی تأکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول همچنین با اشاره به اجرای نظام جدید آماری، گفت: در این راستا ثبت دقیق اطلاعات، رعایت کامل ضوابط قانونی و اجرای بهموقع دستورات قضایی امری ضروری است.
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