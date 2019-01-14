۳۱ واحد صنعتی در گلستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر دوشنبه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت که به همراه رئیس جمهور و برخی از اعضای کابینه امروز صبح وارد گلستان شد، پس از دیدار مردمی رئیس جمهور وارد شهرک صنعتی گنبدکاووس شد و در مراسم افتتاح متمرکز طرح های صنعتی استان حضور یافت.

با حضور رحمانی ۳۱ واحد صنعتی گلستان با سرمایه گذاری ۳۳۴ میلیارد و ۶۸۹ میلیون تومان و اشتغالزایی ۵۱۴ افتتاح شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از افتتاح طرح توسعه بانیار پلیمر که ظرفیت تولید ۶۰ هزار تن پلی استایرن انبساطی را دارد، کارخانه شورابه ید گلستان در اینچه برون را افتتاح می کند.

همچنین در حاشیه افتتاح کارخانه شورابه ید ارتباط ویدئو کنفرانس با رئیس جمهور که در نشست با فعالان اقتصادی حضور دارد، برگزار می شود.

رحمانی در ادامه سفر یک روزه خود به گلستان همچنین طرح توسعه یک واحد صنعتی فعال در صنایع غذایی را افتتاح کرده و شامگاه دوشنبه در شهرک صنعتی کردکوی با فعالان حوزه صنعت، معدن و اصناف گلستان دیدار می کند.