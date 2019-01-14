۳ میلیارد تومان برای بهسازی منطقه سلیچ آبادان اختصاص یافت

جلیل مختار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توقف چند ساله ی طرح تعریض و دو بانده کردن جاده آبادان- اروندکنار گفت: در فاز نخست بیش از ۸ کیلومتر از این طرح انجام شده و آماده بهره برداری ‌است.

وی با اشاره بر لزوم تکمیل ۳۵ کیلومتر از این جاده افزود: آذر ماه سال گذشته در سازمان برنامه بودجه کشور با تامین و تخصیص اعتبار ملی برای اجرای این طرح موافقت شد و پیشنهاد دادیم که اعتبار آن در بودجه سال ۹۸ الحاق شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: گام نخست عملیات اجرایی تعریض و بهسازی جاده خضر آغاز شده که به محض جابجایی لوله های گاز، گام دوم این طرح نیز از قدمگاه خضر نبی تا چوئبده اجرایی می شود.

وی تصریح کرد: از انجایی که ساخت و سازها در مناطقی همچون سلیچ شرقی و غربی، شطیط، ذوالفقاری، شهرک قائم و شهرک دریا با بافت شهری و طرح جامع همخوانی ندارد لذا بایستی در جهت اصلاح آنها اقداماتی انجام شود.

این نماینده یادآور شد: سالهای زیادی که هیچ گونه عملیاتی اعم از بهسازی و یا اصلاح در جاده مدن به سمت قفاس انجام نشده و شاهد بروز حوادث زیادی در آن هستیم، از این رو عملیات بازسازی این جاده در دو بخش و توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری اجرا می شود.

به گفته مختار ۳ میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت نفت برای تعریض، بهسازی و اصلاح معابر مناطق سلیچ شرقی و غربی اختصاص یافته است.