انتصاب مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی طی حکمی حجت‌الاسلام علی‌اصغر سهرابی را به‌عنوان مدیرکل تبلیغات اسلامی تهران منصوب کرد.

در این حکم انتصاب، آمده است: تهران سرزمین شهیدان و دیار مؤمنان انقلابی و عاصمه ام القراء امت اسلامی است؛ شهری که قلب نهضت در سینه آن می‌تپد و کانون فیضان معارف انقلاب و جریان اسلام ناب در جان امت و ملت است. تهران علاوه بر آنکه مفتخر بر پایتختی نظام جمهوری اسلامی است، خود واجد ذخایر و سوابق درخشان علمی، معنوی و فرهنگی است و در دوران معاصر در فرازها و مقاطع مختلف حرکت متکامل مردم ایران، همواره پیشرو و پیشران بوده است. بالتبع استان تهران نیز از همین اهمیت برخوردار و تبلیغ اسلام انقلابی در آن واجد آثاری است که همه کشور از نتیجه آن منتفع خواهد شد.

اینک در دوره جدید فعالیت‌های روبه پیش سازمان و در ادامه زحمات و خدمات گذشته، جنابعالی را که صاحب فضل و دانش و روحیه انقلابی و دارای بینشی مناسب و جامع درباره «اسلام ناب محمدی صلی‌الله علیه و آله و سلم» می‌باشید به‌عنوان «مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران» منصوب می‌کنم.

بی‌تردید استان تهران با انبوه برخورداری‌ها و دارایی‌هایش، و انباشت مشکلات و پیچیدگی‌هایش، یکی از کلیدی‌ترین میدان‌هایی است که امید دارم مأموریت سازمان تبلیغات در دوران جدید، در آن تحقق تام یابد و اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران، در این خصوص بتواند الهام‌بخش، الگوساز و راهگشا برای دیگر مراکز استانی سازمان باشد.

تعامل هم‌افزا با نهادهای انقلابی و حاکمیتی، تکیه بر تشکل‌ها و ظرفیت‌های مردمی، اهتمام ویژه در به میدان آوردن جریان‌های دانشجویی و طلبگی و اتصال وثیق به سرمایه‌های انسانی، علمی و تبلیغی حوزه‌های علمیه قم و تهران، مهم‌ترین و مؤثرترین رهیافت‌ها در انجام رسالت‌های محول شده به شمار می‌آید.

حجت‌الاسلام علی‌اصغر سهرابی دروس دوره مقدمات را در محضر اساتید حوزه تهران خصوصا مرحوم آیت الله مجتهدی فراگرفته و در حوزه علمیه قم از اساتید مبرزی چون حجج اسلام و المسلمین علی رضا امینی، یزدان پناه، رمضانی، رحیقی، فلاح شیروانی و امینی نژاد بهره‌مند شده است و اکنون از شاگردان درس حضرت آیت الله خامنه‌ای است.

از جمله سوابق فرهنگی و اجرایی وی می توان به معاونت مرکز پژوهش‌های جوان، مدیریت خانه طلاب جوان قم و خانه طلاب تهران، سردبیری نشریات حوزوی خط، عهد، رهنامه پژوهش، و حاشیه، مدیریت حوزه علمیه، حوزه علمیه نهضت و معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران اشاره کرد.

گفتنی است، طی مراسمی از زحمات حجت‌الاسلام سید ناصرالدین نوری زاده، مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی تهران تجلیل به عمل آمد.