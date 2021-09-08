به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، تعدادی از تشکل‌های طلبگی استان تهران با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و حجت‌الاسلام حریزاوی قائم‌مقام این سازمان دیدار کردند.

حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در این دیدار که با موضوع ارائه گزارش عملکرد برخی از حوزه‌های علمیه تهران از جمله امیرالمؤمنین (ع)، عبدالعظیم، مشکات، مروی و مسئولین بسیج حوزه‌ها همراه بود. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به‌ضرورت نقش‌آفرینی ویژه برای تشکل‌های انقلابی اظهار داشت: فعالیت و اقدامات تشکل‌های انقلابی و حوزوی با سرفصل‌های مشترک ثمربخش و امید آفرین است چرا که این نوع تشکل‌ها الفبای کار جهادی را می‌شناسند.

وی ادامه داد: از شنیدن گزارش‌های عملکرد شما جوانان بسیار خرسندم و راه‌اندازی تشکل‌های انقلابی و طلبگی را به فال نیک می‌گیریم.

حجت‌الاسلام قمی افزود: ما حتماً قدر زحمات تشکل‌های طلبگی و انقلابی را می‌دانیم و توانمندی آنها را دست‌کم نخواهیم گرفت این در حالی است که این تشکل‌ها نیز باید ارتباط خود با علما، اساتید و بسیج دانشگاهی را تداوم بخشند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی «تبیین اسلام ناب»، «ایجاد حلقه‌های میانی»، «توجه به مکتب حضرت امام (ره)»، «ژرف‌اندیشی در معارف دینی» و «تعمیق در فعالیت‌ها» را از رسالت‌های مهم طلاب و تشکل‌های انقلابی برشمرد.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از تشکل‌های طلبگی و انقلابی به‌عنوان لشگر عظیم و قدرتمند مردمی یادکرد که توان باز کردن گره‌های بزرگ را خواهند داشت.

وی با اشاره به حضور طلاب جوان در تشکل‌های انقلابی گفت: دور نیست روزی که زحمات بیشتری به دوش شما گذاشته شود این در حالی است که طلاب جوان به غنای فکری و محتوایی تشکیلات خود بیفزایید و در پی قدرتمند کردن و تلاش برای تحقق عملیات بزرگ مشترک باشید.

حجت‌الاسلام قمی افزود: برترین رشدها در سخت‌ترین عملیات‌ها رقم می‌خورد همان‌طوری که در دوران دفاع مقدس «حاج قاسم سلیمانی‌ها» تربیت شدند.

به گفته رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، شتاب‌زدگی حتی دربرداشتن یک گام می‌تواند آفت‌زا باشد درحالی‌که با تقویت تشکل‌های انقلابی می‌توان انتظار تشکیل جبهه‌های قدرتمندی را داشت.

وی سعه صدر، حرکت در مسیر درست و گام نهادن به‌صورت پیوسته و تدریجی را از ضرورت‌های رسیدن به اهداف ذکر کرد و گفت: بی‌شک، توانمندی‌های شما بزرگ است و آدم‌های دغدغه‌مند کارهای بزرگ انجام می‌دهند اما باید مراقب باشید چراکه گاهی اوقات کارهای بزرگ منجر به برداشتن بارهای بزرگ نمی‌شود.

به اعتقاد حجت‌الاسلام قمی، تجمیع توان و اجتماعات مؤمنانه تشکل‌های انقلابی باید به‌گونه‌ای شکل بگیرد تا مشخص شود که این توانمندی‌ها چه گره‌ها را بازمی کند.

حجت‌الاسلام روح‌الله حریزاوی «قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی» نیز طی سخنان کوتاهی با قدردانی از فعالیت تشکل‌های طلبگی برای خدمت‌رسانی به مردم گفت: با غنای فکری که از قشر طلاب سراغ داریم انتظاری جز دغدغه مندی آنان برای کمک به مشکلات مردم نیست.

وی تأکید کرد: وظیفه ما پیگیری کارهای اصیل، حرکت آفرین و قیام بخش است و این تعهد ماست که با شما در ارتباط باشیم و از فعالیت‌های انقلابی شما حمایت کنیم.

در این برنامه نیز تعدادی از حاضرین علاوه بر گزارش عملکرد حوزه علمیه خویش به دغدغه‌های جدی طلاب نسبت به مسائل کشور اشاره کردند و دلیل شکل‌گیری تشکل‌های طلبگی و انقلابی را بعد از سخنرانی مقام معظم رهبری در تاریخ ششم شهریور سال ۹۶ در راستای ضرورت متشکل شدن روحانیون برای خدمت به مردم عنوان کردند.

راه‌اندازی فعالیت‌های دینی و فرهنگی حوزه‌ها، تشکیل حلقه‌های میانی، ایجاد جبهه‌های مختلف طلبگی در راستای کمک به دولت اسلامی، شناسایی نیازمندان و تلاش در رفع نیازهای معیشتی و فرهنگی مردم از طریق مسجد و محله، راه‌اندازی اردوهای جهادی، تنظیم شعائر اسلامی در هیئات و محلات، تولید فیلم‌های مستند و انیمیشن در راستای رفع آسیب‌های اجتماعی… بخشی از گزارش‌های عملکرد تشکل‌های حاضر در این دیدار بود.