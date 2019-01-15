پیکر شهید آتش نشان «احسان جامعی» به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید «سیداحسان جامعی» پیش از ظهر سه شنبه در خیرآباد ورامین تشییع شد.

تشییع پیکر این شهید آتش نشان از ابتدای خیابان شهید زواره خیرآباد تا آستان امامزادگان طاهر و مطهر برگزار شد.

این شهید که از مامورین ایستگاه ۶۳ آتش‌نشانی تهران بود، روز یکشنبه در ماموریت آتش سوزی یک سوله در جاده خاوران در حین ماموریت دچار برق گرفتگی شده و به شهادت رسید.

پیکر این شهید آتش‌نشان بعد از اقامه نمار در آستان امامزادگان طاهر و مطهر خیرآباد به خاک سپرده شد.

از وی یک دختر ۳ ساله به یادگار مانده است.

صبح سه شنبه و از ساعت ۸ نیز پیکر این شهید در تهران تشییع و پس از آن به ورامین آمده بود.