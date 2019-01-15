رونق کشاورزی کشور را از گزند دشمنان حفظ می کند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا گروسی روز سه شنبه در آئین تجلیل از تولید کنندگان برتر شهرستان البرز که با حضور فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، حجت السلام مهدوی امام جمعه شهرستان البرز و بهره برداران برگزارشد اظهار کرد: کشاورزان و بهره برداران در کنار کارشناسان جهاد کشاورزی می توانند با تولید محصولات کشاورزی اقتصاد کشور را رونق بخشند.

وی به حفظ منابع آب و خاک اشاره کرد و گفت: حفظ منابع عظیم آب و خاک جز با روش های نوین آبیاری امکان پذیر نیست.

گروسی گفت: وجود یک فرهنگ و برداشت غلط از منابع آبی این است که چون با اجرای سامانه نوین آبیاری سطح زیر کشت را افزایش دهند که این تصویر درست نیست بلکه با اجرای سامانه های نوین آبیاری باید مانع از افزایش سطح زیر کشت شد.

به گفته وی بایستی بهره وری سطح زیر کشت را با اجرای سامانه های نوین بالا برد و مانع از افزایش سطح زیر کشت شد.

وی افزود : تحریم در عرصه کشاورزی می تواند برای ما مفید باشد و رونق این بخش و حتی خود کفایی را در بر داشته باشد.

گروسی گفت : اگر این باور را داشته باشیم می توانیم از تجریم برای رونق اقتصادی کشور بهره ببریم.

فرماندارالبرز اضافه کرد : برای حفظ منابع آبی بایستی سامانه های نوین آبیاری و گلخانه ها را رونق بخشید.