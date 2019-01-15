به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار در دیدار با تعدادی از اعضای مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران، گفت: با توجه به تحریم‌ها و مسائل اقتصادی، دولت و همه دستگاه‌ها با مشکلاتی روبه رو شده‌اند، اما این مساله نباید باعث شود که ما مسئولان برای احقاق حقوق مردم تلاش نکنیم.

وی تصریح کرد: همه از مشکلات به وجود آمده در اقتصاد آگاه هستیم و می‌دانیم که دولت با چه معضلاتی‌ روبروست پس همه موظفیم هزینه‌های خود را کاهش دهیم و از هزینه‌ کردهای اضافی پرهیز کنیم.

ابتکار با اشاره به سال های ظهور و اوج گیری انقلاب اسلامی گفت: آن زمان به نوعی نسل جوان انقلاب بحساب می‌آمدیم و یکی از دغدغه‌هایمان این بود که چه تعریف و تعبیری قرار است از جایگاه زن در انقلاب و ادامه آن شکل بگیرد. اما امام خمینی‌(ره) با نگاه روشن خود خیلی دقیق پاسخ دغدغه‌ زنان را به عنوان فقیه و رهبر سیاسی دادند.

معاون رئیس جمهوری ادامه داد: استاد ما در آن زمان خانم منیر گرجی بودند و هستند؛ که یکی از افراد تاثیرگذار در قرآن پژوهی که تفسیر ایشان از قرآن و زنان برجسته این کتاب آسمانی بی‌نظیر است و به خوبی توانسته نگاه نویی را وارد تفاسیر قرآنی کند.

ابتکار افزود: در دهه هفتاد شمسی نشست بزرگی میان اعضای حوزه علمیه متشکل از زنان و مردان تشکیل شد و آقایان در آن جلسه گفتند ردیف بودجه‌ای برای زنان در حوزه تعریف نشده است. این سخنان باعث اعتراض مرحوم خانم همایونی شاگرد منیر گرجی می‌شود.

وی تصریح کرد: زمانی حوزه علمیه مردانه بود و مانند الان زنان مدیریت بخشی از حوزه علمیه را برعهده نداشتند. اما در حال حاضر می‌بینیم که چگونه نگاه‌های حضرت امام و رهبر انقلاب به زنان باعث شد تا شما بتوانید مدیریت حوزه را در دست بگیرید.

ابتکار در ادامه سخنان خود به اقدامات انجام شده و در حال انجام در معاونت زنان و امور خانواده در دولت دوازدهم اشاره کرد و گفت: ما موظفیم به بهداشت و آموزش زنان توجه ویژه‌ای داشته باشیم، و اکنون در تلاش برای تحقق خانواده شکوفا و پویا هستیم تا از این طریق وضعیت خانواده‌ توانمندتر از گذشته شود.

معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها باید در زمینه خانواده شکوفا با معاونت زنان همکاری داشته باشند، افزود: خانم شهناز سجادی دستیار ویژه حقوق شهروندی در شورای فقهی و حقوقی نیز با معاونت همکاری دارند، چرا که این بخش برای ما بسیار حائز اهمیت است و با قانونگذاری و مسائل فقهی است که حق و حقوق زنان در ایران تعریف می‌شود.

وی در این باره اضافه کرد: جمهوری اسلامی در جاهایی خوب عمل کرده است، اما در مسائلی هنوز دچار عقب ماندگی هستیم و باید یکسری اصلاحات انجام شود تا زنان ایرانی بیشتر از قبل دیده و شنیده شوند. ما نیز از مرکز مدیریت حوزه علمیه توقع همکاری و همراهی در این زمینه داریم و دستمان را به سوی شما عزیزان دراز می کنیم. به هرحال زنان در حوزه علمیه درک بهتری از اجتهاد دارند و با نظراتشان می‌توانند کمک بزرگی به معاونت و شورای فقهی، حقوقی کنند.

ابتکار توضیح داد: نشست‌هایی درخصوص برابری دیه زن و مرد برگزار شده که از حوزه و دانشگاه در آن شرکت کرده اند و ما از حضور و مشارکت شما عزیزان در این مسئله استقبال می‌کنیم. تا بتوانیم پاسخگوی تحولات و فاصله‌ها در جامعه میان زنان و مردان باشیم.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اظهار کرد: بسیاری از مسئولان دولتی و حوزوی مورد انتقاد جوانان و نسل جوان قرار می گیرند. این یک واقعیت است که نسل جوان روزبه‌روز به سرعت حرکت می‌کند و برخی مسئولان نمی توانند سرعت خود را با آنان تنظیم کنند.

وی با اشاره به اینکه معاونت از پژوهش هایی حمایت می کند که پاسخگوی نیازهای جامعه باشند، افزود: متاسفانه روش‌ها، رویکردها و ادبیات ما مسئولان به روز نشده است و با همان شیوه‌های قدیمی به سوالات و مطالبات نسل جوان پاسخ می‌دهیم. ما از پژوهش‌ها در صورتی حمایت خواهیم کرد که پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.

ابتکار در بخش دیگری از سخنان خود به گفت‌گوی ملی خانواده و همچنین اقدامات صورت گرفته در ستاد ملی زن اشاره کرد و گفت: در آینده گزارش‌ این ستاد منتشر خواهد شد؛ متاسفانه آسیب‌های اجتماعی از قبیل بیکاری، اعتیاد و اختلالات رفتاری و ارتباطی در جامعه باعث شکاف‌ در خانواده‌ها شده، البته همه جهان با این مشکلات روبه‌رو هستند و فقط مختص ایران نیست.

وی در این باره افزود: وقتی ارتباط انسان‌ها با یکدیگر مختل شود قدرت شنیداری و ارتباطی کاهش می یابد و نتیجه‌اش سوءتفاهم، افزایش خشونت و لکنت زبان در جامعه بخصوص در خانواده‌ها خواهد بود.

اصلاح الگوی مصرف، اقتصاد مقاومتی، مهارت‌های زندگی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی از دیگر محورهای سخنان معصومه ابتکار در این نشست بود.

به گفته وی، معاونت امور زنان و خانواده با وزارتخانه‌های مختلف مانند آموزش و پرورش، اقتصاد و نیرو در حال همکاری است و او از اعضای مرکز مدیریت حوزه علمیه خواست تا معاونت را در این مسائل همراهی کنند.

ابتکار با بیان اینکه آموزش را ابتدا باید از خودمان در خانواده شروع کنیم، گفت: خانواده شکوفا، خانواده‌ای است که به خود و فرزندان یاد دهد سالم و درست زندگی کنند. زمانی می‌گفتند که بیرون از خانواده باعث مشکلات می‌شود، اما الان با وجود تلفن‌های همراه و عدم گفتگو در خانواده‌ باید گفت که مشکلات از داخل خانواده‌ها شکل می‌گیرد چراکه ارتباطات مختل شده است.

در این نشست، دبیران کارگروه‌های مختلف معاونت امور زنان و خانواده با اعضای مرکز مدیریت حوزه علمیه درباره مسائل و مشکلات مختلف در جامعه بحث و گفت‌وگو کردند و قرار شد در بخش‌های مشترک همکاری ها را در جهت بررسی و حل مشکلات زنان و خانواده ها افزایش دهند.