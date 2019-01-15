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۲۵ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۲۱

بازداشت مترجم ارتش آلمان به اتهام جاسوسی برای ایران

بازداشت مترجم ارتش آلمان به اتهام جاسوسی برای ایران

رسانه‌ها از بازداشت یکی از مترجمان ارتش آلمان به اتهام جاسوسی برای ایران خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مترجمان ارتش آلمان که اصالتی افغانستانی دارد به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده است.

اشپیگل در خبر خود مدعی شده است: جاسوس وزارت اطلاعات ایران در ارتش آلمان کە سال‌ها اطلاعات حساس این نهاد نظامی را بە جمهوری اسلامی می‌داد،  توسط ادارە جنایی آلمان دستگیر شد.

در همین رابطه دادستانی کل آلمان اعلام کرد: «عبدالحمید» ۵۰ سالە کە اصلیت افغانستانی دارد و به عنوان مترجم و مشاور ارتش آلمان در امور افغانستان همکاری می‌کردە اکنون بە جاسوسی برای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران متهم شدە است.

این فرد به اطلاعاتی حساس درباره مأموریت آلمان در افغانستان و احتمالاً درباره حوزه‌های دیگری که برای نهادهای امنیتی آلمان ارزش اطلاعاتی دارد، دسترسی داشته است.

کد مطلب 4514097
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • CA ۱۸:۴۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
      1 0
      پاسخ
      پس جاسوسهای آلمانی که در همه جا پخش هستند رو کی بایستی دستگیر کنه

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