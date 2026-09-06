توقیف نیسان حامل ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی از توقیف یک دستگاه خودروی نیسان حامل ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق و محکومیت متخلف به پرداخت هشت میلیارد ریال جزای نقدی خبر داد و اظهار کرد: پرونده این سوخت قاچاق به ارزش پنج میلیارد ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یاسوج مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: شعبه پس از بررسی مدارک و مستندات پرونده و انجام استعلام از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد.

وی بیان کرد: متخلف علاوه بر ضبط محموله کشف‌شده، به پرداخت پنج میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

لقمانی ادامه داد: با توجه به استفاده از خودرو برای حمل کالای قاچاق، شعبه رسیدگی‌کننده مبلغ دو میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال نیز به عنوان جریمه مربوط به خودرو تعیین کرد.

وی گفت: در مجموع، متخلف این پرونده به پرداخت هشت میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگام بازرسی از یک دستگاه خودروی نیسان، ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف و ضبط کردند.

لقمانی افزود: پس از تشکیل پرونده، موضوع برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی یاسوج ارسال و پرونده در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رسیدگی شد.