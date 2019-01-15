به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «الکساندر گروشکو» معاون وزیر امور خارجه روسیه در واکنش به اتهام آتن علیه مسکو درخصوص دخالت روسیه در تغییر نام یوگوسلاوی سابق به مقدونیه گفت: مسکو در امور داخلی یونان دخالتی نمی کند.

گروشکو گفت: وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که ما به طور کلی در مورد تمام داستان ها درباره این مذاکرات و فشارهای بین المللی در رابطه با دخالت بی سابقه ای که غرب مدعی آن است، برای اهداف قابل فهم ژئوپلیتیک، اصول را مشخص کرده ایم.

وی افزود: ما در امور داخلی یونان دخالت نمی کنیم. اما در مسائلی که به جلسه شورای امنیت میروند، روسیه به عنوان یک عضو نظر خود را بیان می کند.