۱۰ میلیارد تومان برای عملیات آبخیزداری سمنان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی سمنان، نادر مالکی در بازدید از پروژه‌های آبخیزداری استان سمنان، اظهار داشت: در سال جاری از محل منابع استانداری سمنان با توافق استاندار و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری اختصاص یافته است البته باید گفت در اجرای این طرح‌ها مردم هم در ساختن و نگهداری سازه‌ها مشارکت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه ساخت و تکمیل پروژه‌های آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در کل استان سمنان در دستور کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: این عملیات در قالب احداث بندهای سنگ و ملاتی، بند خاکی، عملیات بیولوژیکی بذرکاری، کپه کاری، کاشت گیاهان دارویی، جنگل کاری و حفاظت و قرق انجام شده است.

مدیریت سیلاب‌ها

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنان تصریح کرد: اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری ضمن مدیریت سیلاب‌ها، منابع زیر زمینی، قنات‌ها و چشمه‌ها را نیز تقویت می‌کند، که البته اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در سال‌جاری طرح‌های بسیار خوبی در این راستا در دست اقدام دارد.

مالکی ضمن اشاره به اهمیت فعالیت‌های آبخیزداری در کنترل سیلاب و تغذیه ذخیره آب‌های زیرزمینی توجه به اقشار مردم ساکن حوزه‌های آبخیز و رضایتمندی آن‌ها در این بخش، تاکید کرد: جذب اعتبارات در سال‌های آتی از محل صندوق توسعه ملی برای فعالیت‌های آبخیزداری جزء اهداف و سیاست‌های مهم استانی است.

وی افزود: بهره برداری نادرست از این منابع طبیعی که منجر به تخلیه آبخوان‌ها و فرونشست دشت‌ها شده و در صورت عدم مدیریت می تواند امنیت غذایی و حیات اقتصادی و اجتماعی مردم را متاثر و توازن عرصه‌های طبیعی و تعادل اکولوژیک و هیدرولوژیک حوزه‌های آبخیز را با چالش جدی مواجه سازد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان گفت: تبخیر آب یکی از مهمترین مشکلات در کاهش منابع آب در استان به شمار می رود که باید مراقبت کرد تبخیر آب در سطح استان کاهش یابد.