به گزارش خبرنگار مهر، نادر مالکی عصر یکشنبه در سیونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور که همزمان با سراسر کشور در استان سمنان برگزار شد، با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان آموزش و پرورش اظهار کرد: همه ما به نوعی جزئی از مجموعه آموزش و پرورش هستیم و در استان نیز همواره تلاش میکنیم حمایتهای لازم از این مجموعه انجام شود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه نوسازی مدارس افزود: تلاش شده است وظایف سازمان مدیریت و برنامهریزی در این حوزه بهدرستی انجام شود و در هر زمینهای که امکان حمایت در سطح ملی و استانی وجود داشته باشد، آماده همکاری با آموزش و پرورش هستیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان با بیان اینکه مسائل و نیازهای آموزش و پرورش گسترده است، خاطرنشان کرد: اقدامات زیادی در حوزه آموزش و پرورش باید انجام شود و هر موضوعی که در چارچوب وظایف و اختیارات سازمان مدیریت و برنامهریزی باشد، با آمادگی کامل در کنار این مجموعه خواهیم بود.
مالکی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در روند توسعه استان تصریح کرد: اقدامات و تلاشهای مدیران و مجموعه آموزش و پرورش، بهویژه در حوزه آموزش، تأثیر مستقیمی بر پیشرفت استان و ارتقای شاخصهای آن دارد.
وی بر ضرورت تداوم همکاری میان دستگاههای اجرایی استان تأکید کرد و گفت: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و مجموعه همکاران آن آمادگی دارند در مسیر پیشبرد برنامههای آموزش و پرورش و ارتقای شاخصهای آموزشی استان، حمایت و همکاری لازم را انجام دهند.
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