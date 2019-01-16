کم خونی کودکان ایرانی/نقش ژنتیک در بروز چاقی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سیاری، روز چهارشنبه در نشست خبری سمینار ترویج تغذیه با شیر مادر که قرار است سوم تا چهارم بهمن ۹۷ در محل تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور برگزار شود، افزود: در مطالعه ای که در سال ۹۱ در کشور انجام شده است، ۱۷ درصد کودکان ۱۵ تا ۲۳ ماهه کشور دچار کم خونی بوده اند که نسبت به سال ۸۰، وضعیت بهتر شده است.

وی با اشاره به شیوع ۱۹ درصدی کمبود روی در کودکان ۱۵ تا ۲۳ ماهه کشور، گفت: مطالعات نشان داده است که از سال ۸۰ تا ۹۱، میزان کمبود ویتامین D در کشور ۶ برابر شده است.

سیاری در همین زمینه افزود: البته میزان شیوع کمبود ویتامین D در برخی از مناطق کشور در بین کودکان زیر ۶ سال کشور تا ۹۱ درصد هم گزارش شده است.

وی به اجرای برنامه کشوری وزارت بهداشت برای مقابله با کمبود روی، ویتامین D و...، در بین کودکان اشاره کرد و گفت: مصرف ویتامین D که قبلا بعد از ۱۵ روزگی برای نوزادان شروع می شد، به ۳ تا ۵ روزگی کاهش یافت. بر همین اساس، نوزادان می بایست روزانه ۴۰۰ واحد ویتامین D دریافت کنند. بعد از دو سالگی، که این ویتامین را دریافت نمی کردند، توصیه شد حتما در سنین ۲ تا ۱۲ سالگی ویتامین D را هر دو ماه یک واحد D۳ دریافت کنند. یا به عبارتی، روزانه ۸۰۰ واحد ویتامین می بایست مصرف کنند.

سیاری با اشاره به کمبود ویتامین D در مادران باردار، افزود: این مادران می توانند روزانه تا ۲۰۰۰ واحد ویتامین D مصرف کنند و اثر سوء برای جنین ندارد.

وی به برنامه غنی سازی شیر و آرد با ویتامین D و روی اشاره کرد و گفت: غنی سازی آرد با روی در دست تحقیق است.

رئیس انجمن علمی تغذیه کودکان ایران، در ادامه به مشکل چاقی در کشور به عنوان اپیدمی خاموش اشاره کرد و افزود: سندروم متابولیک، از عوارض چاقی در بزرگسالی است که منجر به بزرگی دور شکم، افزایش فشارخون و سکته های زودرس قلبی و مغزی می شود.

سیاری با عنوان این مطلب که چاقی زمینه ژنتیک دارد، گفت: ۳۰۰ ژن چاقی شناخته شده است.