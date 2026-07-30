غلامرضا بلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بلاتکلیفی زمان ثبت‌نام دانشجویان ورودی جدید، هشدار داد: اگر ثبت‌نام دانشجویان جدید به جای مهرماه به بهمن‌ماه موکول شود، دانشگاه‌ها و مؤسسات غیردولتی به طور متوسط ۳۵ تا ۴۰ درصد بودجه سالانه خود را از دست خواهند داد؛ بودجه‌ای که دیگر امکان جبران آن وجود ندارد.

وی تصریح کرد: بخش عمده درآمد دانشگاه‌های غیردولتی از محل شهریه دانشجویان جدیدالورود تأمین می‌شود و در صورت حذف ورودی مهر، هزینه‌های جاری از جمله حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان همچنان پابرجا خواهد بود، در حالی که درآمد متناظر آن محقق نمی‌شود.

قائم‌مقام دبیرکل اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی گفت: احتمال ریزش شدید دانشجو ، ازطرفی نیز عدم تحقق پذیرش دانشجوی جدید در نیمسال اول، صد در صد به زیان زیر نظام هایی است که تابع قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند .

بلالی با بیان اینکه تعویق پذیرش می‌تواند موجب مهاجرت داوطلبان به سایر دانشگاه‌ها شود، گفت: اگر داوطلبان مجبور باشند تا بهمن‌ماه منتظر بمانند، بخش عمده آنان جذب زیر نظام هایی می شوند که تابع وزارت علوم‌ نیستند. چون محدودیت زمانی مشابه ندارند و این موضوع می‌تواند ریزش قابل توجهی در جذب دانشجوی دانشگاه‌های غیرانتفاعی ایجاد کند.

درخواست برای تفکیک زمان پذیرش رشته‌های بدون آزمون

وی با انتقاد از همزمان شدن فرآیند پذیرش رشته‌های بدون آزمون با پذیرش از طریق آزمون سراسری، اظهار کرد: بیش از ۹۵ درصد رشته‌های کارشناسی دانشگاه‌های غیرانتفاعی بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو می‌پذیرند و وابستگی این فرآیند به زمان‌بندی کنکور سراسری ضرورتی ندارد.

قائم‌مقام دبیرکل اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که نتایج پذیرش بدون آزمون ها زودتر اعلام شود تا دانشجویان بتوانند از مهرماه تحصیل خود را آغاز کنند. در صورتی که بعداً در دانشگاهی از طریق آزمون پذیرفته شوند، مطابق آیین‌نامه امکان انصراف و ثبت‌نام در محل جدید را خواهند داشت.

وی در پایان تأکید کرد: برنامه‌ریزی فعلی سازمان سنجش عمدتاً بر مبنای نیاز دانشگاه‌های دولتی انجام می‌شود، در حالی که دانشگاه‌های غیردولتی و پذیرش‌های مبتنی بر سوابق تحصیلی شرایط متفاوتی دارند و لازم است زمان‌بندی مستقلی برای آن‌ها در نظر گرفته شود.