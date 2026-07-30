به گزارش خبرنگار مهر، سالار امیدی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران از پایان فرآیند انتخاب واحد متقاضیان پروژه ۷۲ واحدی نهضت ملی مسکن حسن‌آباد در منظریه شهرکرد خبر داد و گفت: تمامی متقاضیان این پروژه با حضور در محل پروژه و بر اساس اولویت آورده نقدی ثبت‌شده در سامانه TEM، واحدهای خود را انتخاب کردند.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری، از پایان فرآیند انتخاب واحد پروژه ۷۲ واحدی نهضت ملی مسکن شرکت حسن‌آباد در محله منظریه شهرکرد خبر داد و اظهار کرد: انتخاب واحد تمامی متقاضیان این پروژه در چند مرحله و بر اساس اولویت آورده نقدی ثبت‌شده در سامانه TEM انجام شد و متقاضیان پس از بازدید از واحدهای احداث‌شده، واحد مسکونی مورد نظر خود را انتخاب کردند.

وی افزود: آورده نقدی متقاضیان این پروژه تاکنون به صورت علی‌الحساب به مبلغ یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان رسیده و پروژه نیز در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی ۹۶ درصدی برخوردار است.

امیدی تصریح کرد: با پایان یافتن فرآیند انتخاب واحد، متقاضیان به بانک عامل معرفی خواهند شد تا نسبت به انجام مراحل تقسیط تسهیلات و دریافت دفترچه اقساط اقدام کنند.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: پس از تعیین قیمت نهایی واحدها، انجام تسویه‌حساب و تکمیل مراحل اداری، کلید واحدهای مسکونی به متقاضیان تحویل خواهد شد.

وی تأکید کرد: با تکمیل مراحل پایانی این پروژه، ۷۲ خانوار واجد شرایط نهضت ملی مسکن در محله منظریه شهرکرد صاحب‌خانه خواهند شد و این پروژه به‌زودی آماده بهره‌برداری و تحویل به متقاضیان است.