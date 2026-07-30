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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۶

پایان پروژه ۷۲ واحدی نهضت ملی مسکن حسن‌آباد در منظریه شهرکرد

پایان پروژه ۷۲ واحدی نهضت ملی مسکن حسن‌آباد در منظریه شهرکرد

شهرکرد-معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری از پایان فرآیند انتخاب واحد متقاضیان پروژه ۷۲ واحدی نهضت ملی مسکن حسن‌آباد در  منظریه شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سالار امیدی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران از پایان فرآیند انتخاب واحد متقاضیان پروژه ۷۲ واحدی نهضت ملی مسکن حسن‌آباد در منظریه شهرکرد خبر داد و گفت: تمامی متقاضیان این پروژه با حضور در محل پروژه و بر اساس اولویت آورده نقدی ثبت‌شده در سامانه TEM، واحدهای خود را انتخاب کردند.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری، از پایان فرآیند انتخاب واحد پروژه ۷۲ واحدی نهضت ملی مسکن شرکت حسن‌آباد در محله منظریه شهرکرد خبر داد و اظهار کرد: انتخاب واحد تمامی متقاضیان این پروژه در چند مرحله و بر اساس اولویت آورده نقدی ثبت‌شده در سامانه TEM انجام شد و متقاضیان پس از بازدید از واحدهای احداث‌شده، واحد مسکونی مورد نظر خود را انتخاب کردند.

وی افزود: آورده نقدی متقاضیان این پروژه تاکنون به صورت علی‌الحساب به مبلغ یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان رسیده و پروژه نیز در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی ۹۶ درصدی برخوردار است.

امیدی تصریح کرد: با پایان یافتن فرآیند انتخاب واحد، متقاضیان به بانک عامل معرفی خواهند شد تا نسبت به انجام مراحل تقسیط تسهیلات و دریافت دفترچه اقساط اقدام کنند.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: پس از تعیین قیمت نهایی واحدها، انجام تسویه‌حساب و تکمیل مراحل اداری، کلید واحدهای مسکونی به متقاضیان تحویل خواهد شد.

وی تأکید کرد: با تکمیل مراحل پایانی این پروژه، ۷۲ خانوار واجد شرایط نهضت ملی مسکن در محله منظریه شهرکرد صاحب‌خانه خواهند شد و این پروژه به‌زودی آماده بهره‌برداری و تحویل به متقاضیان است.

کد مطلب 6903474

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    نظرات

    • IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
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      امیدواریم پروژه ها امسال تعیین تکلیف بشن

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