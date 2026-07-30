حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از ۲۳۰ هزار نفر زائر از مرز مهران تردد داشته اند.
وی بیان کرد: در این مدت، ۱۶۱هزار و ۹۹۱نفر زائر از کشور خارج شده و ۷۱هزار و ۹۵۱ نفر زائر وارد کشور شدهاند.
ایلام - فرماندار مهران از تردد بیش از ۲۳۰ هزار زائر از مرز مهران در شبانه روز گذشته خبر داد.
حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از ۲۳۰ هزار نفر زائر از مرز مهران تردد داشته اند.
وی بیان کرد: در این مدت، ۱۶۱هزار و ۹۹۱نفر زائر از کشور خارج شده و ۷۱هزار و ۹۵۱ نفر زائر وارد کشور شدهاند.
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