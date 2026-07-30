موکب سلام شهید در مرز مهران با رویکرد فرهنگی به زائران خدمت می کند

محمد رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار موکب پردیس سلام در مرز مهران، اظهار داشت: این موکب بر اساس ابلاغیه بنیاد شهید مرکز در تمام استان‌ها، با توجه به موقعیت ویژه مرز بین‌المللی مهران، فعالیت خود را آغاز کرده است و به مدت ۷ روز و به‌صورت ۲۴ ساعته، در فضایی به مساحت ۱۲۰ متر مربع، به جامعه معزز ایثارگری و زائران حسینی خدمت‌رسانی می‌کند و فضای موکب به دو بخش خدمات فرهنگی و ارائه غذاهای سرد و گرم تقسیم شده است.

وی با بیان اینکه هدف اصلی موکب، ارائه خدمات فرهنگی است و در این راستا، پزشکان و پرستاران مستقر در موکب، خدمات درمانی اولیه را به زائران ارائه می‌دهند و همچنین دل‌نوشته‌های شهدا ثبت و ضبط می‌شود، افزود: بازی‌های متنوع برای همه اقشار در نظر گرفته شده است و جوایزی به برندگان اهدا می‌شود و همچنین پخش اقلام فرهنگی نظیر کلاه لبه‌دار، چفیه و کیف‌های پاسپورتی در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل بنیاد شهید استان ایلام با اشاره به اینکه این موکب از چهارم مرداد فعالیت خود را آغاز کرده و تا چهاردهم مرداد ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: در سطح استان، ۱۲ موکب در گلوگاه‌های مختلف برای خدمت‌رسانی به زائران پیش‌بینی شده است و رویکرد این موکب‌ها، استفاده از راویان شهدا و تشکل‌های مردمی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

رحیمی در ادامه به پروژه مهمانسرای مهران اشاره کرد و گفت: این ساختمان با زیربنای ۲۴۰۰ متر مربع و ۱۸ سوئیت اقامتی و حسینیه، با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان از منابع بنیاد شهید ساخته شده است و ۳۰ میلیارد تومان دیگر نیز برای تجهیزات آن در نظر گرفته شده است و برنامه‌ریزی شده است که این مجموعه به عنوان هتل سه ستاره فعالیت کند و امیدواریم با هماهنگی همه دستگاه‌ها، شاهد افتتاح آن در ۴۸ ساعت آینده باشیم.

وی در پایان با قدردانی از همکاری و همراهی همه همکاران، خاطرنشان کرد: این مجموعه، نویدبخش توسعه زیرساخت‌های رفاهی برای زائران در شهر مهران است و امیدواریم با بهره‌برداری از آن، شاهد خدمت‌رسانی بهتر به زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم و این اقدام، گامی مؤثر در جهت ارتقای سطح خدمات به جامعه ایثارگری و زائران حسینی باشد.