به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هفتمین جایزه ادبی هزار و یک ‎شب، فهرست داستان‎های راه‎یافته به مرحله دوم این دوره از جایزه را منتشر کرد.

پیش از این سید محمود حسینی موسس جایزه هزار و یک شب از رسیدن ۱۰۲ اثر از نویسندگان افغانستانی ساکن کشورهای افغانستان، ایران، آلمان ، هالند ، سوئیدن، انگلستان، اتریش، امارات متحده عربی، ایتالیا، ناروی و ایالت متحده امریکا به دبیرخانه این جایزه خبر داده بود.

فهرست داستان‌های راه‌یافته به مرحله دوم داوری هفتمین دوره این جایزه به ترتیب زیر است:

«اسب رییس جمهور » محمدحسین متین محمدی- تهران

«آخرین سه‌شنبه دیوانگی» الهه حسینی- تهران

«آخرین گلوله» (واپسین خواهش) اسماعیل نجفی- رودهن

«آوازخوانی با صدای بلند» زهرا نعیمی-مشهد

«بختگلافشان» عادله جعفری- قرچک

«به آلمان خوش آمدید» رحیمه رضاپور-مشهد

«بی بی جان» مائده علوی- سوئد

«تابستان نبود زمستان نبود» محبوبه خرمی- کرج

«تاوان» رقیه صفری

«تغییرات» سارا کامگار-مزار شریف

«تکه داو » محمدعارف حسینی- تهران

«تمنای من» نجیبه فیروزی- سمنان

«جواب سفید» محمداسماعیل غیبی- مالزیا

«خانه شیخ عبدالله» حکیمه اخلاقی- اصفهان

«دجال» احسان احدی- اصفهان

«درخت توت» لیلی زمان- احمدی

«رحیمه ...؟! »- فاطمه خاوری

«روز آخر مکتب» فاطمه ابابیل - کابل

«روی پوست عادت» معصومه امیری- قم

«ساعت هشت و نیم» فائزه موسوی- شهرری

«سیاه بخت» خدیجه کریمی- قم

«شیوه عشق ورزی ماهی های زینتی» لیلاخالقی- تهران

«صندلی» زهرا محمدی- مشهد

«عارضه» ریحانه حسینی صدیقه- مشهد

«کاف» محبوبه هزاره- اسلامشهر

«گرگ نماهای کابل» خدادادحیدری- شهرری

«مادر چرخی» مهدغلامی- تهران

«ماشین زمان» نرگس مقصودی- تهران

«مردی که در کافه جن دید» عصمت الله کهزاد- کابل

«ملامت»زینب محسنی- قم

«من تو ما» سکینه هزاری- ورامین

«نگاهم کن» فاطمه مرادی- قم

«نیک دختر» مریم غلامی- ترکیه، استانبول

«وازایش» مصطفی ستاری- خراسان رضوی

«وصیت» معصومه شریفی- قرچک

اختتامیه هفتمین جایزه ادبی هزار و یک شب با معرفی برگزیدگان جشنواره و تقدیر از آن‌ها بهمن‌ماه امسال همزمان با روز جهانی داستان‌کوتاه برگزار می‌شود.

برگزاری این جایزه در راستای همگرایی فکری، فرهنگی، ادبی و اجتماعی بین سه کشور فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان است.