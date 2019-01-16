به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هفتمین جایزه ادبی هزار و یک شب، فهرست داستانهای راهیافته به مرحله دوم این دوره از جایزه را منتشر کرد.
پیش از این سید محمود حسینی موسس جایزه هزار و یک شب از رسیدن ۱۰۲ اثر از نویسندگان افغانستانی ساکن کشورهای افغانستان، ایران، آلمان ، هالند ، سوئیدن، انگلستان، اتریش، امارات متحده عربی، ایتالیا، ناروی و ایالت متحده امریکا به دبیرخانه این جایزه خبر داده بود.
فهرست داستانهای راهیافته به مرحله دوم داوری هفتمین دوره این جایزه به ترتیب زیر است:
«اسب رییس جمهور » محمدحسین متین محمدی- تهران
«آخرین سهشنبه دیوانگی» الهه حسینی- تهران
«آخرین گلوله» (واپسین خواهش) اسماعیل نجفی- رودهن
«آوازخوانی با صدای بلند» زهرا نعیمی-مشهد
«بختگلافشان» عادله جعفری- قرچک
«به آلمان خوش آمدید» رحیمه رضاپور-مشهد
«بی بی جان» مائده علوی- سوئد
«تابستان نبود زمستان نبود» محبوبه خرمی- کرج
«تاوان» رقیه صفری
«تغییرات» سارا کامگار-مزار شریف
«تکه داو » محمدعارف حسینی- تهران
«تمنای من» نجیبه فیروزی- سمنان
«جواب سفید» محمداسماعیل غیبی- مالزیا
«خانه شیخ عبدالله» حکیمه اخلاقی- اصفهان
«دجال» احسان احدی- اصفهان
«درخت توت» لیلی زمان- احمدی
«رحیمه ...؟! »- فاطمه خاوری
«روز آخر مکتب» فاطمه ابابیل - کابل
«روی پوست عادت» معصومه امیری- قم
«ساعت هشت و نیم» فائزه موسوی- شهرری
«سیاه بخت» خدیجه کریمی- قم
«شیوه عشق ورزی ماهی های زینتی» لیلاخالقی- تهران
«صندلی» زهرا محمدی- مشهد
«عارضه» ریحانه حسینی صدیقه- مشهد
«کاف» محبوبه هزاره- اسلامشهر
«گرگ نماهای کابل» خدادادحیدری- شهرری
«مادر چرخی» مهدغلامی- تهران
«ماشین زمان» نرگس مقصودی- تهران
«مردی که در کافه جن دید» عصمت الله کهزاد- کابل
«ملامت»زینب محسنی- قم
«من تو ما» سکینه هزاری- ورامین
«نگاهم کن» فاطمه مرادی- قم
«نیک دختر» مریم غلامی- ترکیه، استانبول
«وازایش» مصطفی ستاری- خراسان رضوی
«وصیت» معصومه شریفی- قرچک
اختتامیه هفتمین جایزه ادبی هزار و یک شب با معرفی برگزیدگان جشنواره و تقدیر از آنها بهمنماه امسال همزمان با روز جهانی داستانکوتاه برگزار میشود.
برگزاری این جایزه در راستای همگرایی فکری، فرهنگی، ادبی و اجتماعی بین سه کشور فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان است.
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