اولین تیزر نمایش «ماه در آب» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیزر نمایش «ماه در آب» نوشته محمد یعقوبی و کارگردانی سیدعلی هاشمی که اجرای خود را از ۱۸ دی ماه در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر آغاز کرده است، منتشر شد.

این نمایش هر شب ساعت ۱۹:۴۵ دقیقه روی صحنه می‌رود.

بازیگران این اثر نمایشی به ترتیب حروف الفبا کریم امینی، سهند جاهد، آذر خوارزمی، فرهاد روشن، لیلی فرهادپور، آزاده مویدی‌فرد، شکوفه هاشمیان و بازیگران خردسال ترنم کرمانیان و تارا وفاخواه هستند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «ماه در آب» زندگی دختری به نام آی سودا را روایت می‌کند که با بازگشت همسر سابقش به کشور دچار مشکلاتی می‌شود...