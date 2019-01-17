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۲۷ دی ۱۳۹۷، ۹:۴۳

همزمان با اجرا در «قشقایی»؛

اولین تیزر نمایش «ماه در آب» منتشر شد

اولین تیزر نمایش «ماه در آب» منتشر شد

تیزر نمایش «ماه در آب» به کارگردانی سیدعلی هاشمی رونمایی شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، تیزر نمایش «ماه در آب» نوشته محمد یعقوبی و کارگردانی سیدعلی هاشمی که اجرای خود را از ۱۸ دی ماه در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر آغاز کرده است، منتشر شد.

این نمایش هر شب ساعت ۱۹:۴۵ دقیقه روی صحنه می‌رود.

بازیگران این اثر نمایشی به ترتیب حروف الفبا کریم امینی، سهند جاهد، آذر خوارزمی، فرهاد روشن، لیلی فرهادپور، آزاده مویدی‌فرد، شکوفه هاشمیان و بازیگران خردسال ترنم کرمانیان و تارا وفاخواه هستند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «ماه در آب» زندگی دختری به نام آی سودا را روایت می‌کند که با بازگشت همسر سابقش به کشور دچار مشکلاتی می‌شود...

کد مطلب 4515038
آروین موذن زاده

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