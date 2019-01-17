علت ۸۰ درصد مرگ و میر در ایران/توصیه به دولت و مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مسجدی، صبح پنج شنبه در حاشیه اولین همایش شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، افزود: چهار عامل اصلی مرگ و میر، شامل بیماری های قلب و عروق، بیماری های مزمن تنفسی، سرطان ها و دیابت است.

وی با عنوان این مطلب که علت ۷۰ درصد مرگ و میرها در دنیا ناشی از بیماری های غیر واگیر است، ادامه داد: در ایران این آمار به بیش از ۸۰ درصد می رسد.

مسجدی، بر اهمیت پیشگیری از بیماری های غیر واگیر در دنیا تاکید کرد و گفت: این موضوع به قدری مهم است که در سطح اجلاس سران کشورها در سازمان ملل متحد نیز به آن پرداخته شده و دولت ها مکلف به اقداماتی برای کنترل بیماری های غیر واگیر شده اند.

وی افزود: مرگ قبل از ۷۰ سالگی به عنوان مرگ زودرس تلقی می شود و از همین رو، دولت ها می بایست برای جلوگیری از بیماری های غیر واگیر، برنامه ریزی کنند.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، از مصرف دخانیات، الکل، رژیم غذایی ناسالم، عدم فعالیت فیزیکی و کم تحرکی و همچنین آلودگی هوا، به عنوان مهم ترین علل شیوع بیماری های غیر واگیر نام برد و گفت: اگر بتوان این عوامل را کنترل کرد، می توان میزان مرگ و میر ناشی از بیماری های غیر واگیر را به یک سوم تا ۵۰ درصد کاهش داد.

وی با انتقاد از پایین بودن مالیات بر خرده فروشی دخانیات در کشور، افزود: ایران، کمترین مالیات بر خرده فروشی سیگار را دارد و در مقابل، ترکیه در این زمینه الگوی جهانی است. در حالی که هر دو کشور مشابه یکدیگر هستند.

مسجدی، خواستار توجه دولت و مجلس به موضوع افزایش مالیات بر سیگار شد و گفت: سود فروش سیگار به جیب دلالان و واسطه ها می رود.