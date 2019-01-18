اقتصاد روسیه علیرغم تحریم آلمان را پشت سر می گذارد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، بانک چندملیتی استاندارد چارتر در پیش‌بینی رشد بلندمدت خود اعلام کرد، علی‌رغم سالها تحریم غربی، تا سال آینده روسیه به پنجمین اقتصاد برتر جهان تبدیل خواهد شد و از آلمان و انگلستان پیشی خواهد گرفت.

در گزارش این بانک درباره اقتصاد جهان تا سال ۲۰۳۰، آمده است که چین در سال آینده بزرگترین اقتصاد جهان خواهد شد و به دنبال آن آمریکا، هند، ژاپن و روسیه در جمع ۵ اقتصاد برتر جهان قرار خواهند گرفت.

پنج کشور بعدی، آلمان، اندونزی، برزیل، ترکیه و انگلستان، ۱۰ اقتصاد برتر جهان را تشکیل می‌دهند.

تا سال ۲۰۳۰ اقتصادهای آسیایی به طور قابل‌توجهی رشد خواهند کرد و ۷ کشور از ۱۰ اقتصاد بزرگ را به خود اختصاص خواهند داد.

سال گذشته بانک جهانی در چشم‌انداز اقتصادی خود اعلام کرد انتظار دارد اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نرخ رشد ۱.۸ درصدی داشته باشد.

روز گذشته اعلام شد که اقتصاد آلمان در سال ۲۰۱۸ تنها ۱.۵ درصد رشد کرده است که کندترین رشد آن از سال ۲۰۱۳ تا کنون است.

بانک مرکزی روسیه اعلام کرد در ۱۲ ماه منتهی به ۱ ژانویه امسال، میزان ذخایر ارزی خارجی روسیه ۸.۳ درصد افزایش یافته است. طبق این گزارش، میزان ذخایر ارزی روسیه پس از رشد در ۳ سال متوالی، به ۴۶۸ میلیارد دلار رسیده است.

ذخایر طلای روسیه هم در ماه دسامبر با حدود ۵ درصد افزایش به ۸۶.۹ میلیارد دلار رسیده‌اند و سهم طلا از میزان ذخایر روسیه به ۱۸.۵ درصد افزایش یافته است.