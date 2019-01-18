تشریح عملیات امدادی در مناطق برفی/ نجات ۶۳۹۰ نفر

مرتضی سلیمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: عملیات برف و کولاک طی ۴٨ ساعت گذشته ١٩ استان آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان، انجام شده است.

وی با اشاره به مناطق امدادرسانی شده که شامل ٨۶ محور کوهستانی بوده است، افزود: امدادرسانی به ۶ هزار و ٣٩٠ نفر و اسکان اضطراری ٢۴٠ نفر در این ماموریت ها صورت گرفته است.

سلیمی از انتقال پنج نفر به مراکز درمانی خبر داد و گفت: ۶۹۳ دستگاه خودرو در این عملیات ها از برف و کولاک رها سازی شده است.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر، از حضور ۳۹۵ نفر نیروی امداد و نجات، در قالب ١١٣ تیم، در ماموریت های ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.