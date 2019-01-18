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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۰۴

رئیس اداره صمت دامغان:

۱۳ پرونده برای نانوایان متخلف دامغان تشکیل شد

۱۳ پرونده برای نانوایان متخلف دامغان تشکیل شد

دامغان - رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دامغان از تشکیل پرونده تخلف برای ۱۳ واحد نانوایی از سوی واحد بازرسی و نظارت این شهرستان خبر داد.

علی سلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه پرونده ۱۳نانوایی متخلف در دامغان پیگیری می‌شود، تأکید کرد: این واحدها پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شدند.

وی اضافه کرد: بر اساس نرخ نامه مصوب جدید در تاریخ پنجم آبان ماه امسال نانوایی‌های دامغان موظف به رعایت اجرای کامل نرخ نامه اعم از قیمت نان و وزنه چانه هستند که متأسفانه برخی از واحدها فقط قیمت را رعایت و وزنه چانه را کاهش دادند که این امر تخلف تلقی می‌شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دامغان بابیان اینکه سهمیه آرد ماهانه نانوایی‌ها بر اساس جمعیت مناطق شهری و روستایی و واحدهای آزاد پز و دولتی توزیع می‌شود، اظهار داشت: مصرف آرد در نانوایی دولتی در ماه ۵۵۰ تن و آزاد پز ۲۵۰ تن در دامغان است.

سلامی خاطرنشان کرد: ۷۶ واحد نانوایی دولتی در دامغان وجود دارد که از این تعداد ۳۳ واحد روستایی و ۴۴ واحد شهری است.

کد مطلب 4516221

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