به گزارش خبرگزاری مهر، دومین سالگرد شهدای آتشنشان حادثه ساختمان پلاسکو با حضور خانوادههای شهدا و جمعی از آتشنشانان و همچنین شهردار تهران در قطعه ۵۰ بهشت زهرا برگزار شد.
پیروز حناچی شهردار تهران در مراسم دومین سالگرد شهدای آتشنشان در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهدا، گفت: سازمان آتشنشانی با توجه به حادثه پلاسکو به نقاط ضعف خود پی برد و این حادثه درس بزرگی برای مدیریت شهری و ایمنی شهر دی پی داشت. در حال حاضر این سازمان دارای تجهیزاتی به روز و تخصصی شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر تهران ۹۰۰ ساختمان بلندمرتبه دارد که باید مورد بررسی از نظر ایمنی قرار بگیرد که آیا استانداردهای لازم را رعایت کردهاند یا خیر.
شهردار تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پیگیری سختی و زیانآوری شغل آتشنشانان به کجا رسیده است، گفت: در این خصوص پیگیریهای لازم در حال انجام است که بخشی بر عهده ماست و بخش دیگر بر عهده تأمین اجتماعی است که در این خصوص حتما همکاریهای لازم را انجام خواهیم داد.
حناچی درباره بررسی مقصران حادثه پلاسکو گفت: مبنای اظهارنظر در این خصوص قوه قضائیه است.
در ۳۰ دی ۱۳۹۵، ساختمان پلاسکو واقع در چهارراه استانبول دچار حریق و ریزش شد که در این حادثه ۱۶ نفر از آتشنشانان برای نجات شهروندان جان خود را از دست دادند و شهید شدند.
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