اولویت بودجه سال آینده سلامت به «پیشگیری» اختصاص یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین همایش سراسری شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر INCDA با حضور نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، مقامات کشوری، سازمان های مردم نهاد و نمایندگان سازمانهای ملی، عمومی و بین المللی در تاریخ ۲۷/ ۱۰/ ۹۷ برگزار شد

شرکت کنندگان در خصوص موارد ذیل گفتگو و با عنایت به اسناد بالادستی، برنامه بهداشت سازمان ملل و برنامه های جامع وزارت بهداشت در زمینه بیماری های غیر واگیر، در خصوص موارد ذیل به توافق رسیدند که بیانیه آن به این شرح است:

۱. با عنایت به اهمیت موضوع سلامت آحاد جامعه در زمان حال و آینده بنابر اسناد بالادستی خاصه سند چشم انداز بیست ساله کشور که «باید جامعه ای سلامت و توانا داشته باشیم» و همچنین اطلاع از آنکه بیش از ۷۰ درصد مرگ و میر در کشور مربوط به بیماری های غیر واگیر است، شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر به عنوان بازوی کمکی در کنار دولت(وزارت بهداشت) و سازمان های ذی ربط برای تحقق برنامه جامع نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می کند؛ پیشگیری در مقابل درمان در اولویت ویژه در زمان تدوین بودجه سال آتی کشور در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و تامین منابع آن از طریق اعمال جدی مصوبات قبلی مجلس مبنی بر اخذ مالیات بر کالاهای آسیب رسان به ویژه دخانیات به عنوان عامل اصلی بروز بیماری های غیرواگیر و مهم ترین فاکتور قابل مداخله و کنترل با بهره گیری از توصیه های کارشناسان بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی مبنی بر اخذ مالیات بر اساس نرخ خرده فروشی از محل صادرات و واردات اعمال گردد.

۲. پوشش رسانه ای مناسب جهت ارتقای آگاهی و اطلاع رسانی موثر و عمومی در خصوص ترویج فرهنگ سبک زندگی سالم به تمامی آحاد جامعه توسط تمامی رسانه های جمعی خاصه صدا و سیما صورت گیرد.

۳. شفاف سازی، مسئولیت پذیری، پاسخگویی در ارتقای سلامت، انجام اقدامات پیشگیرانه و موثر در جهت کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر و ارجحیت سلامت در تمامی سیاست‌های دولت مدنظر قرار گیرد.

۴. در پایان اعلام می دارد هر ساله این همایش با هدف جذب مشارکت سایر سازمان‌های عمومی و مردم نهاد در عرصه سلامت و افزایش و ارتقای سطح مطالبه گری عموم مردم و تقویت تلاش‌های حمایت طلبی برگزار و دبیرخانه دائمی آن در جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات تشکیل می شود.