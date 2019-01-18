واریز بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی به حساب روستاییان و عشایر

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر رفاه اعلام کرد که در راستای تحقق وعده دولت دوازدهم در کمک به طبقات کم درآمد جامعه و اهدای بسته های معیشتی به آنان، تمامی مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، مشمول این طرح حمایتی قرار گرفتند و از روز شنبه، ۲۹ دی ماه، مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به حساب ایشان واریز خواهد شد.

طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور حمایت غذایی از گروه های کم درآمد، از محل تخصیص سازمان هدفمندسازی یارانه ها، مبلغ ۱۸ میلیارد تومان به حساب صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر واریز شد.

این مبلغ به بازنشستگان، از کارافتادگان و بازماندگانی پرداخت می شود که کمتر از ۳ میلیون تومان دریافتی دارند.