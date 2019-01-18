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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۲۳

وزیر رفاه خبر داد؛

واریز بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی به حساب روستاییان و عشایر

واریز بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی به حساب روستاییان و عشایر

وزیر رفاه از اختصاص بسته کمک جبرانی و حمایت غذایی به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان برای مستمری‌بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر رفاه اعلام کرد که در راستای تحقق وعده دولت دوازدهم در کمک به طبقات کم درآمد جامعه و اهدای بسته های معیشتی به آنان، تمامی مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، مشمول این طرح حمایتی قرار گرفتند و از روز شنبه، ۲۹ دی ماه، مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به حساب ایشان واریز خواهد شد.

طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور حمایت غذایی از گروه های کم درآمد، از محل تخصیص سازمان هدفمندسازی یارانه ها، مبلغ ۱۸ میلیارد تومان به حساب صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر واریز شد.

این مبلغ به بازنشستگان، از کارافتادگان و بازماندگانی پرداخت می شود که کمتر از ۳ میلیون تومان دریافتی دارند.

کد مطلب 4516436

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    نظرات

    • محمد IR ۱۷:۰۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
      0 0
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      در همین تهران هزاران محتاج وجود دارد بسیاری از عشایر و روستاییان میلیاردر هستند این تقسیم بندی درست نیست
    • IR ۰۰:۳۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
      0 1
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      پس روستائیان که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند سبد کالا دریافت نمی کنند؟!
    • رحمتی از تبریز IR ۰۷:۵۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
      0 0
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      سلام کارمندان دولت کی این بسته را میگیرند لطفاپیگیری فرمائید
    • IR ۰۰:۲۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
      0 0
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      چرا به کسانی که بیمه روستایی هستن بسته حمایتی نمیدن؟ چرا؟ میشه یکم عدالت برقرار شه؟

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