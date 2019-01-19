نخستن جوانه روئیده در ماه یخ زد و مرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، ماه دوباره به یک سیاره بدون حیات بدل شد. دانه های پنبه ای که هفته گذشته در قسمت تاریک ماه جوانه زدند، اکنون به دلیل سرمای شب در ماه یخ زده اند.

این دانه ها بخشی از آزمایش زیستی لندر Chang e ۴ در ماه بودند. البته در این آزمایش علاوه بر دانه پنبه، دانه سیب زمینی، گیاه رشادی و کلزا نیز به ماه ارسال شدند.

لندر مذکور در سوم ژانویه در دهانه «ون کارمن» ماه فرود آمد و کاوش در قسمت تاریک آن را آغاز کرد. این ارگانیسم ها درون یک محفظه ۲.۶ کیلوگرمی قرار داشتند و همراه لندر در قسمت تاریک ماه فرود آمدند. دانه های پنبه در فضای ماه به سرعت رشد کردند و جوانه زدند. آنها نخستین گیاهانی بودند که در خارج از فضای کنترل شده ایستگاه فضایی بین المللی رشد کردند.

اما محفظه حاوی آنها یک گرم کننده مجهز به باتری نداشت بنابراین با آغاز شب در ماه و کاهش دما، جوانه های پنبه نیز از بین رفتند.

لیو هانلونگ مدیر این آزمایش در دانشگاه چونگ کینگ در بیانیه ای اعلام کرد :دمای داخل محفظه به ۵۲- درجه سانتیگراد رسید و در نتیجه آزمایش پس از ۲۱۲.۷۵ ساعت پایان یافت.

گیاهان مرده هنگامیکه دوباره روز در ماه آغاز شود، پلاسیده می شوند اما این محفظه مهر وموم شده است بنابراین مواد در حال تجزیه به سطح مریخ رسوخ نمی کند.

لندر Chang e ۴به سازمان فضایی چین تعلق دارد که برای نخستین بار در قسمت تاریک ماه فرود آمد. هدف این لندر بررسی سطح این سیاره و انجام آزمایشاتی بوده است.