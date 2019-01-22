معضلی قابل حل به نام حوادث رانندگی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از وسیع ترین و پهناورترین استان های کشور که بیش از ۱۱ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده بر اساس آمار از نظر بزرگراه فقیرترین استان کشور محسوب می شود.

در استان سیستان و بلوچستان از شمالی ترین نقطه آن تا جنوبی ترین نقطه آن بیش از یک هزار کیلومتر فاصله وجود دارد اما تنها ۲۷۳ کیلومتر بزرگراه وجود دارد که حدود ۱.۴ درصد از بزرگراه های کشور را دارا است و در این زمینه سی و یکمین استان کشور به شمار می رود.

اما این روزها با توجه به توسعه بندر چابهار و افزایش تردد خودروهای ترانزیتی در محور «چابهار -زاهدان- میلک» متاسفانه میزان حوادث رانندگی نیز به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است.

۷۰ درصد تصادفات استان سیستان و بلوچستان در محور «چابهار - میلک» اتفاق می افتد

طبق آمار ۷۰ درصد تصادفات استان سیستان و بلوچستان در محور «چابهار - میلک» اتفاق می افتد که به نظر می رسد با توجه به این حجم از حوادث وزارت راه و شهرسازی باید برای تکمیل هرچه سریع تر این بزرگراه، اهتمام بیشتری داشته باشد.

طبق نظر کارشناسان احداث بزرگراه، اصلاح نقاط حادثه خیز و فرهنگ سازی رانندگی ایمن از جمله مواردی است که برای کاهش تصادفات جاده ای باید به آن ها توجه کرد.

البته چندی پیش مسعود مالکی مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان هم با اشاره به اینکه مجموع راه های استان حدود ۲۲ هزار کیلومتر است، تصریح کرد: این استان از نظر بزرگراه کمبود شدید دارد و نیازمند اعتبارات ویژه برای توسعه بزرگراه ها است.

از سوی دیگر بر اساس آمارهای رسمی در هر ۳۰ دقیقه یک نفر در کشور جان خود را به علت حوادث ترافیکی از دست می دهد در حالی که بسیاری از این حوادث قابل پیشگیری هستند.

از همین رو در راستای جلوگیری از تصادفات جاده ای شناسایی نقاط حادثه خیز، نصب تابلوی هشدار و دوربین های تردد شمار در سطح استان سیستان و بلوچستان در دستور کار قرار گرفته است اما نکته حائز اهمیت این است که آیا این اقدامات به تنهایی کافی است.

در پاسخ به این سوال به سراغ سرپرست اداره پیشگیری های امنیتی انتظامی دادگستری سیستان و بلوچستان رفتیم تا موضوع را از او جویا شویم.

غلامرضا باغ شیرین در این خصوص در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شناسایی نقاط حادثه خیز و ایجاد زمینه برای هشدار به راننده در حین نزدیکی به محل حادثه خیز یکی از اقداماتی است که می تواند نقش موثری در کاهش تصادفات داشته باشد در این راستا در جنوب استان ۲۷ نقطه حادثه خیز و در حوزه شمال استان هم ۲۰ نقطه شناسایی شده است.

وی ادامه داد: همچنین دوربین های مدار بسته با کنترل ترددهای جاده ای نقش موثری در کاهش تصادفات جاده ای دارند اما متاسفانه دیده شده که دوربین های مدار بسته نیز در برخی موراد مورد آسیب و یا سرقت قرار گرفته است.

وی افزود: در همین راستا و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در معاونت پیشگیری از وقوع جرم و دیگر دستگاه های مرتبط مقرر شده تا محل نصب این دوربین ها تغییر کند و به محل پمپ های بنزین، پاسگاه ها و ایستگاههای ایست و بازرسی تغییر کند تا از آسیب به آن ها جلوگیری شود.

سرپرست اداره پیشگیری های امنیتی انتظامی دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: همچنین ۱۱ سامانه ثبت تردد جدید در جنوب و ۱۸ سامانه در شمال استان به زودی نصب می شود.

وی بیان داشت: همچنین به همت معاونت پیشگیری از وقوع جرم سامانه «همپای جاده» برای کاهش تصادفات جاده ای طراحی و در اختیار عموم قرار گرفته است.

ارتقاء آگاهی ها و مشارکت های مردمی نقش مهمی در مدیریت سوانح جاده ای دارد

باغ شیرین افزود: این سامانه جاده ای سامانه ای دانش بنیان است که راننده را از نقاط پر حادثه مطلع می کند به گونه ای که تمامی نقاط حادثه خیز کشور از طریق این سامانه برای راننده قابل مشاهده است و هنگامی که فرد به این نقاط نزدیک می شود هشدار صوتی از طریق تلفن همراه به فرد ارسال می شود تا با سرعت مطمئنه، دقت و ایمنی کافی از محل عبور کند.

وی ادامه داد: این اپلیکشن از طریق اینترنت قابل دانلود است و امکاناتی نظیر مکان یابی نمایش حرکت افراد موقعیت اشخاص، امکان دیدن سایر نقاط خطر، نمایش فاصله شما تا خطر، امکانات اطلاع رسانی امداد آتش نشانی و پلیس از طریق تعیین مکان را دارد.

سرپرست اداره پیشگیری های امنیتی انتظامی دادگستری سیستان و بلوچستان بیان کرد: استفاده از این اپلیکشن از طریق تلفن همراه بدون نیاز به اینترنت امکان پذیر است.

وی اظهار داشت: ارتقاء آگاهی ها و مشارکت های مردمی با بهره گیری از ظرفیت های دانش بنیان و اپلیکشن های هوشمند نقش مهمی در مدیریت سوانح جاده ای دارد.

در ۸ ماهه نخست امسال ۶۴۳ نفر بر اثر تصادفات رانندگی در سیستان و بلوچستان جان خود را از دست داده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است با این وجود بر اساس آخرین آمار در ۸ ماهه نخست سال جاری ۶۴۳ نفر بر اثر تصادفات رانندگی در استان سیستان و بلوچستان جان خود را از دست داده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است.

همچنین به گفته فرمانده پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان: براساس میانگین کشوری باید برای هر ۱۰۰ کیلومتر راه، ۲۲ کیلومتر بزرگراه ساخته شود که این آمار در حوزه پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر ۴ کیلومتر است و در حوزه جنوب استان، صفر برآورد شده است.

سرهنگ یداله ستوده وجود راه های دو طرفه و پیچ و قوس های فراوان راهها در کنار سرعت زیاد، رعایت نکردن قانون و قاچاق سوخت، انسان و کالا را از مهمترین علل افزایش تصادفات در حوزه جنوب سیستان و بلوچستان ذکر کرد.

وی می گوید: جاده های جنوبی استان از نظر نواقص جاده ای در رفع قوس ها و بزرگراه دچار مشکلاتی است که با توجه به روند توسعه استان باید به این موضوع توجه ویژه شود.

حدود ۲۵ درصد ترددهای جاده ای دارای تخلف سرعت غیر مجاز هستند

فرمانده پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان تصریح کرد: سرعت غیر متعارف و تخطی از سرعت مطمئنه از عمده ترین دلایل تصادفات جاده ای هستند که بنابر آمار حدود ۲۵ درصد ترددهای جاده ای دارای تخلف سرعت غیر مجاز هستند و به عبارتی از هر ۴خودرو یک خودرو سرعت غیر مجاز دارد.

وی بیان کرد: همچنین ۳۱درصد تصادفات جاده ای منجر به واژگونی خودرو می شود و ۷۶درصد تصادفات منجر به فوت در محدوده جغرافیایی صفر تا ۵۰کیلومتری شهرها به وقوع می پیوندد که این نقاط محل های حادثه خیز نقاطی هستند که بیشترین حادثه رانندگی منجر به فوت در جوار آنها روی می دهدو تمرکز بر روی آنها کمک شایانی به کاهش آمار تلفات جاده ای می کند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه در استان سیستان و بلوچستان بیش از ۲۲ هزار کیلومتر جاده وجود دارد قطعا مدیریت آن ها بسیار سخت است زیرا نمی توان با حضور فیزیکی و انتظامی بر تمامی خطوط و راه های اصلی و فرعی تسلط یافت و در حقیقت امکان پذیر هم نیست از همین رو نباید فراموش کرد که هیچ اقدامی بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست.

نکته دیگر اینکه استفاده از ظرفیت ترانزیت در کشور مطابق با بند ۱۰ اقتصاد مقاومتی بسیار مهم و حائز اهمیت است و با توجه به توسعه بندر چابهار به عنوان یکی از کریدورهای اصلی جهانی و وجود بازارچه ها و گمرک های مرزی در این منطقه از کشور و همچنین رفت و آمد خودروهای ترانزیتی در مسیر «چابهار- میلک » ضرورت وجود راه های ارتباطی استاندارد را در پهنه جغرافیایی جنوب شرق کشور اجتناب ناپذیر کرده است زیرا برای توسعه یک منطقه باید همه زیرساخت ها به صورت متوازن رشد و توسعه پیدا کند.