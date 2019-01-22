کشف ۴۶۰ پتوی مسافرتی قاچاق در پراید!

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جلال حسینی در تشریح این خبر افزود: شب دوشنبه در جاده قدیم تهران به قم، ماموران عملیات کلانتری به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک می شوند و با دستور به راننده ۳۵ ساله آن، توقیفش می کنند.

وی ادامه داد: وقتی این خودرو مورد بررسی قرار می گیرد مشخص می شود صاحب آن به نحوی حرفه ای تعداد ۴۶۰ عدد پتوی مسافرتی را در خودرو جاسازی کرده است که این امر برای یک فرد ناوارد غیرممکن بوده است و حتی جاساز کردن این تعداد پتوی مسافرتی در بار یک نیسان نیز به سختی انجام می گیرد.

وی در ادامه بیان داشت: با مشخص شدن این موضوعات، راننده مورد سوال قرار گرفت و مشخص شد وی این بار را، که قاچاق می باشد از یکی از شهر های جنوبی تهران تحویل گرفته و در ازای دریافت یک و نیم میلیون تومان، قرار بوده است آن را به فردی در تهران تحویل دهد که با هشیاری ماموران عملیات کلانتری ناکام می ماند.

بنابراین گزارش، اموال ضبط و متهم ۳۵ ساله پرونده برای انجام تحقیقات بیشتر، با هماهنگی های قضائی انجام شده در اختیار اداره آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.