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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۴۱

مدیرکل محیط زیست همدان عنوان کرد:

آغاز طرح تدوین برنامه‌های مدیریت زیست بومی تالاب آق‌گل

آغاز طرح تدوین برنامه‌های مدیریت زیست بومی تالاب آق‌گل

همدان - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان از آغاز طرح تدوین برنامه های مدیریت زیست بومی تالاب آق‌گل در راستای تهیه برنامه جامع مدیریت تالاب های ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان همدان، عادل عربی گفت: با اجرای این طرح بهره برداران از تالاب در حفاظت پایدار و خردمندانه برای دستیابی و رسیدن به توسعه و حفاظت پایدار در تالاب برنامه ریزی می کنند.

عربی بابیان اینکه مطالعات و بررسی ها نشان دهنده حضور ۴۶ گونه از پرندگان ایران در تالاب آق گل است، گفت: این تنوع اکولوژیک بالا، جایی برای تردید باقی نمی گذارد که تالاب آق گل نیاز اساسی به برنامه های حفاظتی و مدیریت مناسب دارد.

وی بیان کرد: محدودیت شدید منابع آب، تغییر کاربری اراضی در سطح حوضه آبریز حاشیه و درون تالاب، برنامه‌ریزی بدون در نظر گرفتن نیاز آبی تالاب، زهکشی و برداشت بی رویه آب تالاب و آب زیرزمینی منطقه برای مصارف کشاورزی و حفر چاه های غیر مجاز  و خشکسالی از جمله مشکلات این تالاب است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان عنوان کرد: حفظ محیط زیست صرفاً وظیفه یک سازمان مستقل نیست بلکه حفاظت عملیاتی است که طی یک فرایند مشارکتی و با مرکزیت یک سازمان متولی و همکاری سایر سازمان های ذیربط و با حضور و ایفای نقش مردم و بویژه جوامع محلی محقق می شود.

کد مطلب 4517316

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