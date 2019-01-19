به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان همدان، عادل عربی گفت: با اجرای این طرح بهره برداران از تالاب در حفاظت پایدار و خردمندانه برای دستیابی و رسیدن به توسعه و حفاظت پایدار در تالاب برنامه ریزی می کنند.

عربی بابیان اینکه مطالعات و بررسی ها نشان دهنده حضور ۴۶ گونه از پرندگان ایران در تالاب آق گل است، گفت: این تنوع اکولوژیک بالا، جایی برای تردید باقی نمی گذارد که تالاب آق گل نیاز اساسی به برنامه های حفاظتی و مدیریت مناسب دارد.

وی بیان کرد: محدودیت شدید منابع آب، تغییر کاربری اراضی در سطح حوضه آبریز حاشیه و درون تالاب، برنامه‌ریزی بدون در نظر گرفتن نیاز آبی تالاب، زهکشی و برداشت بی رویه آب تالاب و آب زیرزمینی منطقه برای مصارف کشاورزی و حفر چاه های غیر مجاز و خشکسالی از جمله مشکلات این تالاب است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان عنوان کرد: حفظ محیط زیست صرفاً وظیفه یک سازمان مستقل نیست بلکه حفاظت عملیاتی است که طی یک فرایند مشارکتی و با مرکزیت یک سازمان متولی و همکاری سایر سازمان های ذیربط و با حضور و ایفای نقش مردم و بویژه جوامع محلی محقق می شود.