به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی روزنامهنگاری محیط زیست توسط دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها در موسسه مطبوعاتی نشرآوران برگزار شد. در این نشست دکتر زینب شریفی، دکتر غلامحسین بیابانی، مژگان جمشیدی، مسعود بربر، احسان محمدی، دکتر عبدالرضا سپنجی، حضور داشتند.
«احسان محمدی» روزنامهنگار، در نشست تخصصی روزنامه نگاری محیط زیست گفت: شاید بگویید دولتها مقصر اصلی نابودی محیطزیست هستند اما من فکر میکنم محیطزیست در این کشور برای مردم هم اهمیتی ندارد.
محمدی در واکنش به تعداد انگشتشمار حاضران گفت: پیشنهاد میکنم دفعه بعدی، این نشست روزنامهنگاری محیط زیست را در یک سالن سه هزار نفری برگزار کنید و روی پوستر هم بنویسید با حضور سحر قریشی یا حسین ریوندی! قول میدهم سالن طوری پر شود که جا برای نشستن نباشد. اما حالا میبینیم حتی با وجود اطلاعرسانی درباره این نشست، فقط یک دایره محدود، دور هم جمع میشویم.
او ادامه داد: متاسفانه وقتی شهر را برای آلودگی هوا تعطیل میکنند، مردم به سمت شمال کشور میروند و با زبالههایشان، آنجا را آلوده میکنند. انگار تا زمانیکه مثل «مهدود لندن» مردم مثل برگ درخت روی زمین نیفتند، کسی به آلودگی هوا و… توجهی نمیکند.
محمدی با نقدهایی در زمینه بیتوجه سردبیران به محیط زیست و حقوق کم خبرنگاران، گفت: با تمام نقدهایی که به فضای حاضر دارم، معتقدم که مساله اصلی بیتوجهی به رسانههای خوب و نشناختن ارزش آنهاست. مثلاً وقتی «سبزپرس» بهعنوان یک رسانه فعال تعطیل شد، کسی حواسش نبود؛ طوریکه گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته.
نشست روزنامه نگاری محیط زیست با حضور اندک مردم برگزار شد
به گفته این روزنامهنگار، به دلیل اینکه مردم سرگرمی ندارند، اکنون «فوتبال» به بزرگترین دغدغه اجتماعی مردم تبدیل شده است و مسائلی چون نارضایتی از کارون، زایندهرود و…، سرریز مطالبات دیگر است که در سبد محیطزیست قرار گرفته است. تا وقتیکه دغدغه اول مردم نان و کار است، محیطزیست تبدیل به یک موضوع لوکس میشود و برای مردم هم دغدغه نخواهد بود.
محمدی یادآور شد: فراموش نکنیم که رسانههای مختلفی مثل تلویزیون هم محیطزیست را تبدیل به دغدغه عمومی نکردهاند. چقدر میتوانیم از یک خبرنگار یا فرد همکار در روزنامهنگاری محیط زیست که حقوق کمی میگیرد، بخواهیم عاشق محیطزیست، میهن و … باشد؟ نباید اجازه دهیم در فضای خبرنگاری، بله قربانگویی رواج پیدا کند.
او در این باره افزود: متأسفانه بعضی از همکاران در حیطه روزنامهنگاری محیط زیست، باعث شدند هیجان بر عقلانیت غلبه پیدا کند. برخی فعالان محیطزیست، به اشتباه، سگ و گربه را به مهمترین دغدغه مردم تبدیل میکنند. سه سال پیش، حامیان سگها در سازمان حفاظت محیطزیست، شعار میدادند اما فردای آن روز که تجمعی برای حمایت از پلنگ بود، تعداد خیلی کمی آمده بودند.
به گفته محمدی، فقط نهادها و دولت نیستند که مقصرند. مردم، خبرنگاران و هنرمندان هم مؤثر هستند تا موضوع محیطزیست جدی گرفته شود.
در ادامه، مسعود بربر خبرنگار محیط زیست اظهار کرد: سازمان محیط زیست نسبت به تقویت روزنامهنگاری محیط زیست در کشور بیتوجه است. همچنین، مژگان جمشیدی روزنامه نگار محیط زیست گفت: نیاز به تقویت جایگاه روزنامهنگاری تخصصی محیط زیست در ایران داریم. عبدالرضا سپنجی مدیر کل روابط عمومی سازمان محیط زیست کشور نیز در این نشست گفت: درهای سازمان محیط زیست به روی خبرنگاران باز است.
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