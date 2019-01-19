توزیع۱۰تن گوشت قرمز منجمد و چهار تن گوشت قرمز گرم در بازار استان

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: همچنین ۶۵۰ تن گوشت گوساله منجمد، و یکهزار و ۵۰۰ کیلو گرم نیز مرغ منجمد در استان توزیع شد.

دیودیده اظهار داشت: در مجموع و در راستای تنظیم بازار و کاهش قیمتها دو هزار و ۱۶۴تن گوشت قرمزگرم و گوشت منجمد و مرغ منجمد در بازاراستان توزیع شده است.

وی بیان داشت: همچنین در راستای تامین سبد غذایی مردم و ارائه تخم مرغ با قیمت مناسب در بازار ۳۶ هزار شانه تخم مرغ با قیمت هر شانه ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان در بازار استان در حال توزیع است.

دیودیده تصریح کرد: شرایط اقتصادی امکان خرید برخی کالاها را برای خانواده ها کاهش داده است و ارائه این کالاها با قیمت مناسب برای کمک به اقتصاد خانواده ها انجام می شود.