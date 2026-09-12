عماد محمدی، در گفتگو با مهر اظهارداشت: این طرح با نگاهی فرامنطقه ای تدوین شده است به معرفی هوشمندانه ظرفیت های مشترک میان سه استان کرمان، هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان اختصاص دارد که این ابتکار رسانه ای تحت عنوان «ایران‌شرق» پیگیری می‌شود تا با تمرکز ویژه بر جنوب و شرق استان کرمان و پیوند آن با استان‌ های هم‌جوار بستری برای تبادلات فرهنگی و اقتصادی فراهم آورد.

وی افزود: «ایران شرق» صرفاً یک برنامه روتین نیست، بلکه تلاشی برای پرداختن به وجوه مغفول مانده در نخبگان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این پهنه جغرافیایی است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان تصریح کرد: بنا داریم در این برنامه به تمامی ابعاد ظرفیت های سرمایه گذاری و فرصت های توسعه که در این سه استان پهناور وجود دارد توجهی ویژه و کارشناسانه شود.

محمدی، با تأکید بر همبستگی عمیق فرهنگی در این منطقه افزود: اشتراکات فرهنگی میان کرمان، هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان آنچنان عمیق و ریشه دار است که می تواند محور اصلی تولیدات ما باشد.

وی گفت: ما در این طرح به دنبال آن هستیم که صدای واقعی پیشرفت و وحدت در این مناطق را به گوش مخاطبان ملی برسانیم و از دل این همگرایی، افق‌های نوینی را برای توسعه پایدار ترسیم نماییم.

مدیر کل صدا و سیما مرکز کرمان با تاکید بر اینکه این برنامه با استقبال مخاطبان مواجه شده است، گفت: جمعه‌ های هر هفته شبکه کرمان میزبان این برنامه است و در هفته پیش رو نیز شاهد پخش قسمت جدیدی از آن خواهیم بود تا مسیر شناساندن بیش از پیش توانمندی های این دیار هموارتر شود.

وی تصریح کرد: اولویت ما ایجاد یک شبکه رسانه ای منسجم و قدرتمند است که بتواند با بهره‌گیری از توان نخبگان و مشارکت مسئولان تصویر واقعی و مقتدر از این منطقه را در رسانه ملی به نمایش بگذارد.