آغاز جشن سینمای همدان با بازگشت جشنواره «هگمتانه»

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا جوادی صبح شنبه ضمن تبریک روز ملی سینما به جامعه هنری کشور، اظهار کرد: سینما یکی از ارکان اصلی در روایت فرهنگ و تاریخ و هویت ملی است و هنرمندان این عرصه نقش بسزایی در اعتلای هنر کشور ایفا می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه تلاش اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بر این است که روز ملی سینما به فرصتی برای پاسداشت پیشکسوتان و کشف استعدادهای نوظهور تبدیل شود از اجرای طرح نیم‌بها شدن بلیت سینماهای استان همدان خبر داد و گفت: از ۲۰ تا ۲۴ شهریورماه علاقه‌مندان می‌توانند به مدت پنج روز با هزینه‌ای مناسب‌تر به تماشای فیلم‌های در حال اکران بنشینند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره فیلم کوتاه، فیلمنامه‌نویسی و عکس «هگمتانه» گفت: این رویداد پس از بیش از سه دهه وقفه گامی مهم برای احیای جریان سینمایی استان است.

وی افزود: ۵۹ فیلم، ۵۱ فیلمنامه و ۳۴۰ قطعه عکس به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که پس از داوری، ۵۲ فیلم برای نمایش انتخاب شدند و آثار منتخب شامل ۳۲ اثر داستانی، ۱۳ اثر مستند و ۱۴ اثر در بخش انیمیشن و هوش مصنوعی است.

جوادی تصریح کرد: آیین پایانی این جشنواره و تجلیل از برگزیدگان روز ۲۲ شهریورماه ساعت ۱۶:۳۰ در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری «جشن مهر سینمای همدان» خبر داد و افزود: در این مراسم از ۲۰ تن از پیشکسوتان و هنرمندان باسابقه سینمای استان تجلیل به عمل خواهد آمد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان افزود: هفته فیلم و عکس همدان هم از ۲۲ تا ۲۶ شهریورماه برگزار می‌شود که شامل اکران فیلم‌ها از ۲۳ شهریور روزانه از ساعت ۱۶ در سالن اصلی مجتمع شهید آوینی برگزار می‌شود که شامل برپایی نمایشگاه آثار عکاسان استان و برگزاری کارگاه‌های تخصصی نقد، فیلم‌سازی و ایده‌پردازی خواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: سینمای همدان از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تمام تلاش خود را برای حمایت از هنرمندان و دیده‌شدن این استعدادها به کار خواهد بست.