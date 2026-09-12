به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری صبح شنبه در نشست تخصصی با حضور مدیر سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری با اشاره به پیشرفت‌های حوزه حمل‌ونقل عمومی در شورای ششم اظهار کرد: توسعه ناوگان اتوبوسرانی با افزوده شدن ۵۹ دستگاه اتوبوس جدید و بازسازی ناوگان فرسوده در کنار رویکرد هوشمندسازی از اقدامات شاخص مدیریت شهری همدان است.

وی با تاکید بر اینکه سامانه اتوبوس‌یاب هم‌اکنون به صورت آزمایشی در دسترس شهروندان قرار دارد، افزود: تمامی زیرساخت‌های فنی و ترافیکی این سامانه مهیا شده و شهروندان می‌توانند با استفاده از آن ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف در مدیریت زمان سفر و کاهش انتظار در ایستگاه‌ها اقدام کنند.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر همچنین با اشاره به دستاوردهای سیستم پرداخت الکترونیک کرایه، تصریح کرد: حذف مبادلات نقدی، افزایش سرعت خدمات‌رسانی، کاهش خطای انسانی و شفافیت مالی از جمله دستاوردهای این طرح است که به ارتقای سطح رضایت‌مندی شهروندان منجر شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دوربین‌های کنترل سرعت در معابر شهری پرداخت و گفت: همدان پیش از بروز ناآرامی‌های اخیر و آسیب دیدن تجهیزات ترافیکی جایگاه دوم و سوم کشور را در کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای در اختیار داشت.

حیدری با انتقاد از وضعیت فعلی تصریح کرد: متاسفانه کاهش بازدارندگی جرایم به دلیل تورم و همچنین تخریب دوربین‌ها شرایط ترافیکی را نسبت به سال گذشته دگرگون کرده است که نیازمند توجه ویژه است.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر در پایان با ابراز نگرانی از عدم پیشرفت هماهنگی‌های بین‌دستگاهی در حوزه سرویس مدارس بیان کرد: کندی فرآیند ثبت‌نام والدین در سامانه سپند، تاخیر در تائید نرخ‌نامه از سوی هیئت تطبیق فرمانداری و بلاتکلیفی در نوع فعالیت مدارس فضای مبهمی را ایجاد کرده است.