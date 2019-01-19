رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درگذشت سردار احمد فضایلی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، در پی درگذشت سردار احمد فضایلی فرمانده اسبق دانشگاه امام حسین(ع) سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پیام تسلیتی صادر کرد.



متن پیام سرلشکر باقری به این شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم



دریافت خبر درگذشت سردار رشید اسلام، جانباز سرافراز انقلاب اسلامی سرتیپ پاسدار دکتر احمد فضایلی موجب تاثر و تالم فراوان گردید.

بی شک نقش آفرینی های ارزنده و ماندگار آن مجاهد نستوه و پاسدار سلحشور و دلاور در دفاع مقدس و عرصه‌های دفاع از انقلاب اسلامی و نیز حمایت از رزمندگان جبهه مقاومت اسلامی و مشارکت موثر و تعیین کننده در شکوفایی و بالندگی حوزه های علمی، پژوهشی و آموزشی به ویژه در مقطع فرماندهی خردمندانه و عالمانه دانشگاه جامع امام حسین(ع)، که از وی شخصیتی برجسته و مورد احترام در محافل علمی و فرهنگی کشور ساخته بود، برای همیشه ماندگار و مجاهدت های صادقانه او را منشأ تحرک و مسئولیت‌پذیری های نسل جوان امروز نیروهای مسلح بلکه جامعه اسلامی قرار داده است.

اینجانب این ضایعه اندوه بار را به خانواده معظم و عموم همرزمان و علاقمندان آن فرمانده مخلص و ولایی تسلیت عرض نموده و از درگاه کبریایی برای آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و همنشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و برای بازماندگان سوگوار صبر و شکیبایی و سکینه قلبی مسئلت می نمایم.



سرلشکر پاسدار محمد باقری

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح