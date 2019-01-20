خدمات محرومیت زدایی پیوست فرهنگی داشته باشد/ روستاها متولی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید رضا حسن زاده صبح یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده تیپ مردم پایه سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی بیان کرد: هر چه داریم از برکت وجودی ائمه معصومین بوده که امید است روز به روز شناخت و معرفت مان نسبت به این بزرگواران بیشتر شود.

وی با بیان اینکه مردم و افرادی مانند سردار منصوری در جنگ هشت سال دفاع مقدس خالصانه دفاع کردند، اظهار کرد: همچنین بعد از دفاع مقدس در جای جای ایران اسلامی مانند خوزستان خدمات بی بدیل ارزشمندی انجام دادند.

وی با بیان اینکه تجلیل از این افراد، تجلیل از مجاهدان است، افزود: همچنین مردم انقلابی ایران اسلامی در برگزاری کنگره های ملی شهدا از جان مایه گذاشتند.

سردار حسن زاده مردم را سرمایه های اصلی نظام عنوان کرد و افزود: در هشت سال جنگ تحمیلی صحنه های دلدادگی و دشواری را پشت سر گذاشته و حماسه های بزرگی خلق کردند.

وی با بیان اینکه این روزها یاداور عملیات کربلای پنج است، گفت: در این عملیات حضرت فاطمه به فریاد رسید و دست غیب به رزمندگان و ایثارگران کمک کرد.

سردار حسن زاده با بیان اینکه رضای خدا و اخلاص در دنیا این افتخارات را رقم زد و دشمن را متحیر کرد، افزود: دفاع از وطن در هشت سال دفاع مقدس برای رزمندگان، انجام وظیفه و تکلیفی الهی بود که این عظمت ها به وجود امد.

وی با بیان اینکه دشمنان هر روز به دنبال نابودی هستند، گفت: تا زمانی که مردم، ایثارگران، شهدا و خانواده شهدا را داریم، انقلاب بیمه است.

وی با بیان اینکه این کار جهادی بوده که به این اقتدار یعنی همان جمهوری اسلامی رسیده ایم، افزود: دشمن در جنگ اقتصادی کار می کند و اگر همانند هشت سال دفاع مقدس با اخلاص پیش رویم، قطعا موفق می شویم.

اجازه کوچک ترین تعرض را به دشمن نمی دهیم

سرپرست قرارگاه منطقه ای ثامن الائمه با بیان اینکه ماموریت شمال شرق کشور به گونه ای رقم خورد که با تیزبینی و زکاوت ولایت بود، افزود: این ماموریت ابلاغ فرماندهی کل قوا بود که با توجه به اشرافیت ایشان به منطقه انجام شد.

وی با بیان اینکه رهبری فرمودند منطقه شمال شرق خطرناک تر و مهم تر از جنوب شرق است، افزود: در اوایل سال ۹۵ قرارگاه شهید قاجاریان در خراسان رضوی و قرارگار شهید ناصری طی سال ۹۶ در خراسان جنوبی تشکیل شد.

وی اشرافیت اطلاعاتی را از مهم ترین رسالت های این قرارگاه دانست و گفت: این قرارگاه ها حرکات دشمن را رصد می کنند و به دشمن اجازه نمی دهند کوچک ترین تعرض به نظام و انقلاب داشته باشد.

سردار حسن زاده آمادگی و آموزش را از دیگر رسالت ها دانست و افزود: همچنین در نقاط مرزی مردم یاری و محرومیت زدایی از دیگر وظایف و رسالت های این قرارگاه ها است.

وی با بیان اینکه تا زمانی مردم را داشته باشیم نظام و انقلاب بیمه است، افزود: محرومیت زدایی به طور جدی در دستور کار این قرارگاه ها قرار گرفته به گونه ای که طی چند روز گذشته پنج هزار و ۴۰۰ پروژه افتتاح شد که بخشی در خراسان جنوبی بود.

وی با بیان اینکه از زمانی که جهاد کشاورزی از جهاد سازندگی جدا شده، روستاها متولی ندارند، افزود: به دنبال این امر، مهاجرت ها رقم خورده به گونه ای که در مشهد حاشیه نشینی به یک معضل تبدیل شده است.

سردار حسن زاده با بیان اینکه دشمن به جد اقدامات فرهنگی و فکری انجام می دهد، افزود: دشمن به دنبال تزریق تفکرات ضد دینی به افکار جامعه به خصوص جوانان است.

سرپرست قرارگاه منطقه ای ثامن الائمه تاکید کرد: باید تمام خدمات محرومیت زدایی پیوست فرهنگی داشته باشد.