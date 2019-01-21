همه اتفاقاتی که برای یک موزه در یزد افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، موزه های شهر یزد بسیار زیاد است اما این روزه ها یکی از موزه هایش دچار چالش شده است. موزه‌ قصر آیینه‌ یزد یا موزه آیینه و روشنایی موزه ای با حیاط وسیع واستخری در وسط، اتاق‌های گچ‌بری و آینه‌کاری شده رو به استخر، راهروهای تو در تو و حوض‌خانه است که در زمان پهلوی اول بنا شده است.

در این‌ موزه‌ مجموعه‌های‌ خطی‌، اسلحه‌، سکه‌، کتب‌، تمبر، قفل‌ ،دهنه‌ اسب‌ (متعلق‌ به‌ هزاره‌ دوم‌ قبل‌ از میلاد) و نمونه‌هایی‌ از برنزهای‌ لرستان‌ و اشیای‌ دیگر به‌ نمایش‌ گذاشته‌ شده‌ است. از سال ۱۳۷۷ تاکنون انواع آینه، ابزار وسایل روشنایی شامل گونه‌های مختلف پیه‌سوز و چراغ‌های قدیمی، انواع کبریت، قلمدان و طپانچه در این موزه به نمایش گذاشته شده‌اند. عمارت این مجموعه در سال ۱۳۲۰ برای استفاده به عنوان مهمانسرای خصوصی توسط صراف زاده ساخته شد.

این موزه در این مدت میزبان گردشگران زیادی بود تا اینکه چند روز پیش بنیاد مستضعفان بنای موزه را با تمام آثار داخل آن بابت معوق شدن اجاره بهای ملک، تصرف کرد. سایت سازمان میراث فرهنگی نیز نوشت که بنیاد بر اساس حکم تخلیه‌ای که در دست داشته، تمام کارمندان موزه را از محل موزه بیرون و موزه قصر آیینه را با تمام اشیای تاریخی و ارزشمند داخل آن تصرف کرده است.

بنیاد مستضعفان مدعی است که این ملک را در اختیار دارد اما مصطفی فاطمی مدیرکل اداره میراث فرهنگی یزد آن را از ابتدای انقلاب تا کنون در اختیار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان می داند.

چند سال است که بنیاد مستضعفان و سازمان میراث فرهنگی درباره مالکیت و یا اداره برخی از بناهای تاریخی با یکدیگر اختلاف دارند از جمله درباره کاخ سعدآباد در تهران. ولی به هر جهت، محمدرضا کارگر مدیرکل امور موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی و تاریخی گفته است که طی تفاهم‌نامه‌ای این ساختمان برای کاربری موزه در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته و مقرر شده بود اجاره‌ای به بنیاد پرداخت شود. این روند سال‌ها ادامه داشت تا حدود دو سال قبل که بنیاد مستضعفان یزد اعلام کرد قصد پس گرفتن ساختمان را دارد. در قبال این درخواست، سازمان میراث‌فرهنگی چند پیشنهاد به بنیاد ارائه داد؛ پیشنهاد اول این بود که طی یک تفاهم‌نامه آثار موزه‌ای به‌صورت امانت به همراه ساختمان در اختیار بنیاد قرار بگیرد و مدیریت موزه را هم این نهاد عمومی عهده‌دار شود. پیشنهاد بعدی نیز این بود که ساختمان دیگری به جای ساختمان موزه آیینه به بنیاد مستضعفان داده شود.

ابراهیم شقاقی، مدیرکل حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در این خصوص گفت: در جلسه‌ای با حضور معاون میراث فرهنگی و معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی پیشنهاد داده شد با توجه به تمایل شهرداری برای فعالیت در این اثر تاریخی، موزه به شهرداری واگذار شود.

اما بنیاد هیچ یک از این پیشنهادها را نپذیرفت. از طرفی اداره کل میراث فرهنگی یزد نیز گفته است که موزه درآمدی ندارد و بودجه ای نیز از طرف سازمان میراث فرهنگی به آن تعلق نمی گیرد به همین دلیل اجاره بهای آن به تعویق افتاد. فاطمی گفت: ما اصراری به اداره موزه نداریم و آمادگی داریم مسئولیت این کار را به بنیاد مستضعفان واگذار کنیم.»

گردشگرانی که به این موزه مراجعه کردند با تعطیلی یک روزه آن مواجه شدند. تا اینکه واحد حقوقی سازمان میراث فرهنگی و مدیران ارشد در استان یزد ورود کرد و این مشکل حل شد. اما آنچه که می ماند آن است که سازمان میراث فرهنگی ۴۰ سال بعد از انقلاب هنوز تکلیف اداره و مالکیت برخی از بناهای تاریخی را با بنیاد مستضعفان روشن نکرده است تا هر از گاهی شاهد چنین اتفاقاتی بین بنیاد مستضعفان و یکی از بناهای تاریخی نباشیم.