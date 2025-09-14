به گزارش خبرگزاری مهر، محسن میری، مدیر مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد گفت: پس از وقایع اخیر، طبق دستور معاون میراثفرهنگی، اشیای موزهای به مخازن منتقل شدند. اکنون پس از گذشت یک ماه و نیم از برنامهریزی دوماهه، محیط مجموعههای سعدآباد و نیاوران برای بازدید عمومی آماده شده و در روزهای آینده، اشیای موزهای نیز به تدریج به نمایش درخواهند آمد.
میری افزود: در شرایطی که امکان بازگشایی رسمی موزهها هنوز فراهم نشده، استفاده از فضای بیرونی کاخها برای نمایش آثار فرهنگی، بهترین فرصت برای معرفی میراث کشور است. پس از حدود ۴۰ سال، فرصتی تاریخی برای ساماندهی اموال فرهنگی فراهم شده و ثبت آنها در سامانه جام نیز در حال انجام است. این اتفاق، گامی بزرگ در مسیر حفاظت و معرفی میراثفرهنگی ایران خواهد بود.
