استانی شدن انتخابات باعث پررنگ‌ شدن نقش احزاب خواهد شد

مرتضی مبلغ در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی در مورد موضوع استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: طرح استانی شدن انتخابات در مجموع یک گام رو به‌ جلو و مثبت در راستای اهداف طراحان آن است. هدف اصلی طراحان این است که وجهه ملی و کارشناسی مجلس شورای اسلامی را تقویت کنند. طراحان این بحث تلاش دارند تا رویکردهای محلی و منطقه‌ای انتخابات را کم کنند.

وی افزود: علت این موضوع آن است که امروز یکی از مشکلات نمایندگان این است که به علت نیاز به رای دوباره مردم منطقه خود، رویکردشان معطوف به محل و منطقه خود است و کمتر می‌توانند بر رویکردهای اساسی و اصلی قوه مقننه رسیدگی کنند. حال از این منظر، استانی شدن انتخابات یک رویکرد مثبت است ولی به هیچ وجه حلال مشکل نیست.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در ادامه ضمن اشاره به مشکلات پر اهمیت‌تر در بحث انتخابات گفت: با اینکه این موضوع یک حرکت مثبت رو به جلو است ولی موضوعات مهمتری وجود دارد که اگر آنها اصلاح شود، موضوعاتی مثل استانی شدن انتخابات خود را به خوبی نشان خواهد داد. راه اساسی این است که ما در قانون و فرآیند انتخابات خود مشکلات ساختاری و اساسی را حل کنیم.

وی افزود: یکی از آنها فقدان نقش و عدم وجود جایگاه صحیح احزاب از نظر حقوقی و ساختاری با قانون انتخابات است. امروز اگر همانند همه جای دنیا، قانون انتخابات کشور ما نیز چنین وجهه‌ای را پیدا کند. آن وقت احزاب هم تقویت می‌شوند و هم طرف افکار عمومی قرار می‌گیرند.

مبلغ ضمن تاکید بر نقش احزاب در انتخابات مجلس گفت: این موضوع مهم است زیرا احزاب پایدارند و تنها منوط به چهار ساله انتخابات نمی‌شوند و مجبور هستند ارتباط خود را به نحوی با افکار عمومی تنظیم کنند تا بتوانند پاسخگوی آنها باشند، لذا سعی می‌کنند نیروهای شایسته و توانمندی را تربیت کرده و وارد صحنه انتخابات کنند. در عین حال تلاش خواهند کرد با توجه به ضرورت‌های ملی، رویکردهای ملی خود را تقویت کنند.

وی در پایان گفت: حال اگر این موضوع حل شود نه تنها مشکل مربوط به ملی‌تر کردن رویکردهای مجلس و فاصله گرفتن از رویکردهای منطقه‌ای اصلاح خواهد شد بلکه برخی مشکلات مهم دیگر هم در پروسه انتخابات حل می‌شود.