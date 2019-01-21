امروز ضد انقلاب به دنبال تطهیر چهره منحوس پهلوی است

به گزارش خبرنگار مهر، موحد امان اللهی یکشنبه شب در جلسه هماهنگی برنامه های دهه مبارک فجر شهرستان قروه، اظهارداشت: امروز کانال های معاند و ضد انقلاب در فضای مجازی به دنبال تطهیر چهره پهلوی در افکار عمومی هستند و چنین بیان می کنند که اقدامات بسیاری در دوره حکومت طاغوت صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه باید هوشیارانه در برابر تبلیغات ضد انقلاب عمل کرد، افزود: امروز این رسالت ما را نسبت به گذشته در بیان حقایق به مردم و بخصوص به نسل جوان که آشنایی کمتری با روزهای وقوع انقلاب اسلامی دارند بیشتر می کند.

فرماندار شهرستان قروه ادامه داد: اگر ما بخواهیم کوتاه بیاییم و عمل به موقع نداشته باشیم، دشمن کار می کند و از دشمنی کوتاه نخواهد آمد و همین امر باعث نفوذ افکار پلید دشمنان نظام در میان نسل جوان است.

امان اللهی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری، یادآور شد: امروز دشمن به دنبال تغییر چهره جلاد و شهید است و باید خدمات انقلاب اسلامی برای مردم و بخصوص برای جوانان و نوجوانان شرح داده شود.

وی با بیان اینکه هر کدام از دستگاه ها و نهادهای شهرستان باید خدمات خود را در طول چهار دهه انقلاب اسلامی برای مردم بازگو کنند، بیان کرد: در جلسه شورای اداری که برگزار خواهد شد باید مسئولان ادارات خدمات دستگاه های خود را در سطح شهرستان قروه در طول چهار دهه که از عمر با برکت انقلاب اسلامی می گذرد بیان کنند.