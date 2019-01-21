پرویز قزلباش در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه بعد از انقلاب تحول بسیار اساسی در حوزه بهداشت و درمان رخداده است، افزود: قبل از انقلاب درصد کمی از مردم استان زنجان تحت پوشش نظام بهداشت بودند.
وی اظهار کرد: در اوایل انقلاب کمتر از ۱۷ درصد از مردم استان زنجان تحت پوشش نظام بهداشت بودند ولی امروز ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و روستایی استان تحت پوشش نظام بهداشت و سلامت هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: در سالهای قبل از انقلاب، پزشکان هندی و بنگلادشی در مراکز درمانی ایران حضور داشتند و وضعیت دارو، تجهیزات بهداشتی و درمانی بسیار بد بود.
قزلباش به وضعیت تختهای بیمارستانی در استان اشاره کرد و افزود: قبل از انقلاب تنها ۱۳۰ تخت بیمارستانی وجود داشت ولی امروز تعداد تختهای بیمارستانی در استان چند برابر شده است.
وی ابراز کرد: تا سال ۱۴۰۴ تعداد تختهای بیمارستانی استان زنجان به ۳ هزار تخت افزایش خواهد یافت که تحول بزرگی را در حوزه درمان ایجاد میکند.
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