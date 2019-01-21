برپایی جشنواره های مدرسه ای در ۲۰ هزار مدرسه خیر ساز کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر روز گذشته گردهمایی مدیران عامل مجامع خیرین مدرسه ساز سراسر کشور با حضور نماینده وزیر آموزش و پرورش در جامعه خیرین و معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکت های مردمی سازمان نوسازی مدارس، رئیس و مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور برگزار شد.

در این نشست محمد جمالزاده ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، هدف از برگزاری این گردهمایی را هم‌اندیشی و تبادل تجربیات موفق و بهره‌مندی از ظرفیت‌های ارزشمند استانها عنوان کرد و گفت: دهه سوم فعالیت جامعه خیرین مدرسه‌ساز باید با برنامه‌ریزی های کارآمد، راهکارهای نوین و ابتکارات خلاقانه در سال آینده آغاز شود.جامعه ما از ظرفیت بی نظیری در امور خیر برخوردار است. عشق و علاقه مردم ما به امور خیر ریشه مذهبی و حس وطن دوستی و علاقه‌مندی به رشد و توسعه کشور دارد.

وی ادامه داد: بنابراین با وجود این ظرفیت ارزشمند، باید بتوانیم با اتخاذ راهکارهای موثر و انگیزه‌مند زمینه جذب مشارکت‌های مردمی را در عرصه مقدس مدرسه‌سازی فراهم کنیم.



جمال‌زاده با اشاره به سه نقش اساسی خیرین مدرسه‌ساز گفت: یکی از ضعف‌های ملی و اجتماعی ما در کشور که به آن پرداخته نشده است، الگوسازی است که خیرین مدرسه‌ساز با تقویت و تبیین این کار ارزشمند الگوسازی می کنند. یکی دیگر از ویژگی‌های خیرین مدرسه‌ساز امیدآفرینی و تزریق شادابی و نشاط در جامعه است و همچنین نقش امانتداری را به زیبایی در جامعه ایفا می‌کنند. آنان خود را مالک اموال خود نمی‌دانند و امانتداران واقعی هستند.

نماینده وزیر در جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور اظهار کرد: علی رغم وجود مشکلات اقتصادی در کشور، جذب منابع خیرین در جشنواره بیستم نسبت به جشنواره نوزدهم از رشد ۵۴ درصدی برخوردار بوده است و امیدواریم این میزان در بیست و یکمین جشنواره و آغاز دهه سوم فعالیت ارزشمند خیرین نیکوکار مدرسه‌ساز باز هم افزایش یابد.

فرسوده بودن ۳۰ درصد مدارس کشور

وی با اشاره به فرسوده بودن ۳۰ درصد مدارس موجود در کشور تأکید کرد: نیاز به مدرسه‌سازی یک نیاز واقعی و ضروری است و توسعه فضاهای آموزشی و بازسازی مدارس نیازمند علاوه بر اهتمام جدی دولت، نیاز به همت والا و مشارکت ارزشمند بدنه اجتماعی کشور دارد.

جمال‌زاده همچنین با بیان اینکه برای رسیدن به شاخص‌های استاندارد در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به احداث ۴۲ میلیون مترمربع فضای آموزشی نیازمندیم خاطرنشان ساخت: هرچند طی سال‌های اخیر اهتمام دولت برای توسعه فضاهای آموزشی بسیار خوب بوده است اما این کافی نیست.

وی ادامه داد: در آستانه فرا رسیدن چهلمین سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی مفتخریم که اعلام کنیم سرانه فضای آموزشی به ازای هر دانش‌آموز، قبل از انقلاب با وجود ۲۱۱ هزار کلاس درس حدود ۱/۴۴ مترمربع بود و امروز این میزان با وجود ۵۶۴ هزار کلاس درس، به ۵/۲ مترمربع رسیده است و این نشان از اهتمام نظام مقدس جمهوری اسلامی به ضرورت توسعه فضاهای آموزشی است.

این مقام مسئول در پایان سخنان خود با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیق، بر بهره‌مندی از ظرفیت رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی برای اطلاع‌رسانی فعالیت‌های خیرین و مشارکت‌های مردمی تأکید و عنوان کرد: در دهه سوم فعالیت خیرین مدرسه‌ساز، با امیدآفرینی و جدی گرفتن فعالیت‌های حوزه مشارکت‌های مردمی باید برنامه محور و خلاقانه گام برداریم.

۳۶۷ مجمع خیرین در کشور وجود دارد

در ادامه نشست محمدرضا جعفری مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با اشاره به وجود ۳۶۷ مجمع خیرین در کشور و نقش با اهمیت مدیران عامل مجامع برای ساماندهی و انسجام امور خیرین مدرسه‌ساز گفت: گسترش و توسعه مجامع خیرین می تواند نقش موثری در تقویت فعالیت های خیرین داشته باشد. ضرورت دارد اساسنامه مجامع خیرین مدرسه ساز برای رفع مشکلات احتمالی مورد بازنگری قرار گیرد.

مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با اشاره به لزوم همگام‌سازی فعالیت ها با رشد تکنولوژی و استفاده از فن‌آوری‌های نوین اظهار کرد: بهره مندی از ظرفیت‌های فضای مجازی، اطلاع‌رسانی دقیق و درست از فعالیت‌های خیرین در اقصی نقاط کشور، انجام پژوهش های علمی برای اتخاذ راهکارهای جدید جذب منابع خیرین، به ویژه خیرین مقیم خارج از کشور، ترویج فرهنگ مشارکت در مدرسه‌سازی بین جوانان خیّر و همچنین استفاده از ظرفیت ارزشمند بانوان در این زمینه از مواردی است که مدیران عامل مجامع خیرین باید در این زمینه باید توجه ویژه داشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌ها، ابتکارات و خلاقیت‌های استانها خاطرنشان کرد: تعامل قوی و سازنده مجامع با آموزش و پرورش و ادارات کل نوسازی مدارس می تواند برای توسعه فعالیت های خیرین بسیار موثر باشد.

سازمان نوسازی مدارس کشور ا زمانی که اعتبارات لازم تأمین نشود نمی تواند کاری بکند

مهراله رخشانی‌مهر رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز در گردهمایی مدیران عامل مجامع خیرین مدرسه‌ساز کشور بر اهمیت و ضرورت برگزاری سلسله نشست‌ها و گردهمایی‌ها برای بیان، بررسی و حل مشکلات پیش روی خیرین مدرسه‌ساز گفت: سازمان نوسازی مدارس کشور سازمانی پروژه محور است و تا زمانی که اعتبارات لازم تأمین نشود نمی‌تواند در راستای انجام رسالت خطیر خود که همان توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی است موفق عمل کند.

وی با بیان اینکه خیرین نیکوکار مدرسه‌ساز به عنوان معماران فرهنگی جامعه نقش بسیار ارزشمندی در ترویج و توسعه فرهنگ کار خیر در کشور دارند، گفت: طی یک سال گذشته از دی ماه سال ۹۶ تا کنون حدود ۶۵۰ هزارمیلیارد تومان اعتبار برای پروژه های نیمه تمام خیرین تخصیص یافته است که این میزان حدود سه برابر سال ۹۵ بوده است.

رخشانی مهر با تأکید بر ضرورت تلاش مضاعف برای جذب حداکثری اعتبارات پروژه های نیمه تمام خیرین اظهار کرد: این نوید را برای خیرین مدرسه ساز می دهیم که در لایحه بودجه سال۹۸ اعتبارات پروژه های مشارکتی خیرین به یکهزار میلیارد تومان رسیده است که با این رقم می توان بخش عمده ای از مشکلات پیش روی پروژه های خیرساز را مرتفع کرد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با تأکید بر داشتن برنامه های هدفدار کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت گفت: با جذب اعتبارات لازم و همچنین مشارکت نیکوکاران عرصه مدرسه‌سازی و بدنه اجتماعی کشور می‌توان اقدامات مؤثر و ماندگاری در زمینه توسعه و بازسازی مدارس کشور انجام داد.

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت حل مشکلات و موانع حقوقی فعالیت‌های خیرین مدرسه ساز خاطرنشان کرد: این موضوع مشارکت جدی مجامع خیرین مدرسه ساز را می طلبد و باید با همفکری و مشاوره های درست و از مجاری قانونی برای حل و فصل این فعالیت‌های ارزشمند قدم برداشت.

رخشانی مهر همچنین بر مستندسازی فعالیت‌های خیرین مدرسه ساز تأکید کرد و توسعه فعالیت‌های رسانه ای و تبلیغی را در این حوزه از مهم‌ترین راه های ترویج مشارکت در امر مدرسه‌سازی دانست.

معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در پایان بیان کرد: امیدواریم سال آینده سالی پرخیر و برکت برای فعالیت خیرین مدرسه‌ساز و توسعه فضاهای آموزشی کشور باشد و خروجی این عزم جدی برای توسعه مدارس، توسعه فرهنگ و بالندگی جامعه را در پی داشته باشد.

خیرین در ایمن‌سازی مدارس موجود هم سهیم باشند

محمدرضا حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور نیز با اشاره به وجود ۶۵۰ هزار خیّر در داخل و یکهزار خیّر در خارج از کشور در عرصه مقدس مدرسه سازی گفت: خیرینی هستند که در این راه مقدس تمام اندوخته مادی خود را هزینه کرده اند و همچنان عاشقانه در این راه قدم های موثر بر می‌دارند.

وی افزود: آموزش مهمترین و مقدم‌ترین عامل توسعه جوامع است و آموزش و پرورش بستر توسعه همه جانبه کشور است. کشورهایی که به توفیقات رشد و پیشرفت رسیده اند با درک اهمیت این موضوع، تمام توان خود را برای سرمایه گذاری در این حوزه به کار برده اند چرا که هزینه کردن در آموزش و پرورش سرمایه گذاری است.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با تأکید بر اهمیت تأمین فضاهای آموزشی ایمن و استاندارد برای دانش‌آموزان گفت: خیرین در ایمن‌سازی مدارس موجود هم سهیم باشند چرا که آینده‌سازان میهن اسلامی در این مدارس (خانه دومشان) به رشد و بالندگی می رسند و استعدادهایشان شکوفا می شود.

وی با اشاره به اهمیت توانمندسازی مجامع خیرین مدرسه‌ساز در سراسر کشور اظهار کرد: این تشکل منسجم و ارزشمند مردمی باید هر روز توانمند تر از دیروز به فعالیت خود ادامه دهد و گستره و شهرت جهانی یابد.

حافظی با یادی از خیرین نیکوکار متوفی که در حوزه مدرسه سازی فعالیت کرده اند گفت: آثار کار نیک خیرین سال‌های سال باقی می ماند و اثر خود را بر روی دانش‌آموزان می گذارد.

محمدرضا قربانی مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور نیز در گردهمایی مدیران عامل مجامع خیرین مدرسه‌ساز سراسر کشور گفت: برای کسب موفقیت‌های بیشتر در دهه سوم فعالیت خیرین مدرسه‌ساز، نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق اقدامات گذشته و برنامه‌ریزی هدفمند برای آینده در این عرصه هستیم. امروز جامعه خیرین مدرسه‌ساز از یک سرمایه عظیم و کم‌نظیر اجتماعی بهره‌مند است که شامل جمع زیادی از مدیران مجامع استانی و شهرستانی، فعالان عرصه مدرسه‌سازی، رسانه‌ها، فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌های علاقمند به این فعالیت است که به عنوان یک جمعیت اثرگذار در کنار نهاد مردمی خیرین قرار گرفته اند.

قربانی ادامه داد: این مجموعه ارزشمند به عنوان یک سرمایه بی‌بدیل، توان و استعداد ایجاد تحول در عرصه ساخت و توسعه فضاهای آموزشی و جهش در عرصه تعلیم و تربیت اسلامی را دارد.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به تحولات عرصه ارتباطات و گسترش اثرگذاری رسانه‌ها در سال‌های اخیر گفت: در زمینه اطلاع‌رسانی از حرکت فرهنگی خیرین مدرسه‌ساز کشورمان متناسب با درجه اهمیت این پدیده بزرگ، کار تبلیغاتی منسجم و هدفمند انجام نشده است که باید جبران آن در دستور کار قرار گیرد. در دهه سوم فعالیت خیرین مدرسه‌ساز، نیازمند اقدامات برنامه‌ریزی شده و تخصصی در عرصه تبلیغ، تبیین و مستندسازی فعالیت خیرین هستیم.

محمدرضا قربانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت استفاده از رویکردهای جدید در برگزاری جشنواره‌های خیرین یادآور شد: در بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز که از اول اسفند ۹۷ تا آخر خردادماه ۹۸ برگزار خواهد شد، برگزاری «جشنواره های مدرسه ای» در ۲۰ هزار مدرسه خیرساز کشور به عنوان یک برنامه‌ریزی راهبردی در نظر گرفته شده است و شیوه نامه اجرایی مربوط به آن نیز به ادارات کل استان‌ها ابلاغ شده است.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان نوسای، توسعه و تجهیز مدارس کشور افزود: جشنواره‌های مدرسه‌ای فضای تعامل و پیوند خیرین با دانش آموزان مدارس احداثی خود را تقویت کرده و آثار ارزشمندی را در پی خواهد داشت.