  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۷

معاون وزیر علوم خبر داد:

معاونت فرهنگی دانشگاه ها ۲۰ساله شد/دستاوردهای فرهنگی مکتوب می شود

معاونت فرهنگی دانشگاه ها ۲۰ساله شد/دستاوردهای فرهنگی مکتوب می شود

معاون فرهنگی وزارت علوم از بیست ساله شدن معاونت فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ها خبرداد و گفت: دراین مدت تلاش های زیادی در حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها صورت گرفته است.

غلامرضا غفاری در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها در آستانه چهلمین سال انقلاب اسلامی گفت: امسال بحث  چهلمین سال انقلاب اسلامی مطرح است و به طور طبیعی فرصتی است که به دستاوردهای حاصله در این چهل سال بپردازیم.

وی ادامه داد: امسال بیستمین سال تشکیل معاونت فرهنگی و اجتماعی در وزارت علوم است در این مدت تلاش های زیادی در حوزه فرهنگی و اجتماعی در کنار حوزه‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه ها صورت گرفته است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: اگر به زیست دانشجویی توجه کنیم، بخشی از تجریه زندگی دانشجویان ما در مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها مربوط به فعالیت های فوق برنامه فرهنگی و اجتماعی است که دانشجویان به صورت تشکل هایی دانشجویی و به صورت حضوری در این برنامه ها حاضر شده و فعالیت می کنند.

وی گفت: همچنین به همه دانشگاه ها ابلاغ شده تا به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب فعالیت ها و دستاوردهایی را که در این مدت داشته اند تدوین کرده و بستری را فراهم کنند که در ایام دهه فجر همه از این دستاوردها که در عرصه های آموزشی، پژوهشی، فنی و فرهنگی است، مطلع شوند.

وی ادامه داد: همچنین از دانشگاه ها خواسته ایم این دستاوردها را مکتوب کنند تا برای افرادی که می خواهند به آن رجوع کرده و استفاده کنند نیز مهیا باشد.

معاون فرهنگی وزارت علوم افزود: همچنین در وزارت علوم نیز ستادی را به دستور وزیر علوم تشکیل داده ایم  و از همه مجموعه ها دعوت کرده و جلسه ای هم با آنها داشته ایم که همین روال را در یک مقیاس وسیع تر پیگیری کنیم.

کد مطلب 4519081
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها