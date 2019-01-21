معاونت فرهنگی دانشگاه ها ۲۰ساله شد/دستاوردهای فرهنگی مکتوب می شود

غلامرضا غفاری در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها در آستانه چهلمین سال انقلاب اسلامی گفت: امسال بحث چهلمین سال انقلاب اسلامی مطرح است و به طور طبیعی فرصتی است که به دستاوردهای حاصله در این چهل سال بپردازیم.

وی ادامه داد: امسال بیستمین سال تشکیل معاونت فرهنگی و اجتماعی در وزارت علوم است در این مدت تلاش های زیادی در حوزه فرهنگی و اجتماعی در کنار حوزه‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه ها صورت گرفته است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: اگر به زیست دانشجویی توجه کنیم، بخشی از تجریه زندگی دانشجویان ما در مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها مربوط به فعالیت های فوق برنامه فرهنگی و اجتماعی است که دانشجویان به صورت تشکل هایی دانشجویی و به صورت حضوری در این برنامه ها حاضر شده و فعالیت می کنند.

وی گفت: همچنین به همه دانشگاه ها ابلاغ شده تا به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب فعالیت ها و دستاوردهایی را که در این مدت داشته اند تدوین کرده و بستری را فراهم کنند که در ایام دهه فجر همه از این دستاوردها که در عرصه های آموزشی، پژوهشی، فنی و فرهنگی است، مطلع شوند.

وی ادامه داد: همچنین از دانشگاه ها خواسته ایم این دستاوردها را مکتوب کنند تا برای افرادی که می خواهند به آن رجوع کرده و استفاده کنند نیز مهیا باشد.

معاون فرهنگی وزارت علوم افزود: همچنین در وزارت علوم نیز ستادی را به دستور وزیر علوم تشکیل داده ایم و از همه مجموعه ها دعوت کرده و جلسه ای هم با آنها داشته ایم که همین روال را در یک مقیاس وسیع تر پیگیری کنیم.