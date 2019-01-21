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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۳

گزارش مهر؛

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد استعفا داد؟

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد استعفا داد؟

برخی از رسانه ها از احتمال استعفای محمد سلطانی فر معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر شایعه ها در مورد استعفای محمد سلطانی فر معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد افزایش یافته است. 

امروز صبح برخی از رسانه ها از استعفای قطعی سلطانی فر  خبر داده اند و اعلام کرده اند که دخالت‌های برخی مسولان وزارتخانه در امور معاونت مطبوعاتی و عدم تخصیص یارانه مطبوعات و بدقولی سازمان برنامه و بودجه دلایل استعفای محمد سلطانی فر است؛ اما هنوز هیچ مسوولی به این نامه پاسخ نداده است.

در ماه های اخیر انتقاد رسانه ها از سخت تر شدن شرایط صنفی و حرفه ای افزایش پیدا کرده است.

طبق اطلاعات خبرنگار مهر این استعفانامه روز گذشته به وزیر ارشاد ارسال شده است اما تاکنون مقامات رسمی وزارت ارشاد و محمد سلطانی فر به این خبر واکنشی نشان نداده اند.

 هنوز خبری مبنی بر پذیرش یا رد این استعفا از سوی سیدعباس صالحی منتشر نشده است.

کد مطلب 4519121
شیما دنیادار رستمی

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