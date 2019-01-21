به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: دولت باید طبق قانون در زمان ارائه لایحه بودجه، لیست مطالبات و بدهی های خود را هم به مجلس ارائه می کرد.

وی خاطرنشان کرد: بنده پیش از این هم تذکری در این باره دادم اما متأسفانه هنوز اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.

علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: بنده نیز قبلاً گفته بودم که این موضوع پیگیری شود و در حال حاضر هم از آقای تاج گردون می خواهم که پیگیری کند تا این گزارش به مجلس ارائه شود.