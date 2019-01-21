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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۰

حاجی دلیگانی در تذکر شفاهی:

دولت باید لیست مطالبات و بدهی‌هایش را به مجلس ارائه کند

دولت باید لیست مطالبات و بدهی‌هایش را به مجلس ارائه کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طبق قانون، دولت باید در زمان ارائه بودجه، لیست بدهی‌ها و مطالبات خود را هم به مجلس ارائه می کرد اما تاکنون این اقدام را انجام نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: دولت باید طبق قانون در زمان ارائه لایحه بودجه، لیست مطالبات و بدهی های خود را هم به مجلس ارائه می کرد.

وی خاطرنشان کرد: بنده پیش از این هم تذکری در این باره دادم اما متأسفانه هنوز اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.

علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: بنده نیز قبلاً گفته بودم که این موضوع پیگیری شود و در حال حاضر هم از آقای تاج گردون می خواهم که پیگیری کند تا این گزارش به مجلس ارائه شود.

کد مطلب 4519136
زهرا علیدادی

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