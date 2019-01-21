نظارت بر بازار دشتی تشدید شود/ لزوم پاسخگویی مدیران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتی به مسئله مهم نماز اشاره کرد و اظهار داشت: مدیران باید اهتمام ویژه ای به این موضوع داشته باشند و با برنامه ریزی های صورت گرفته تلاش داریم تا پایان سال اجلاس نماز را در شهرستان با مشارکت دستگاههای اجرایی برگزار کنیم.

وی به اهداف این اجلاس اشاره و افزود: این اجلاس با هدف تجلیل و شناخت نقاط قوت و ضعف دستگاههای اجرایی در عرصه اقامه نماز برگزار می شود.

نادری ادامه داد: مدیران دستگاه‌های مربوطه مسائل و مشکلات نمازخانه های بین راهی در سطح شهرستان بررسی و نسبت به رفع آنها اقدام کنند.

وی بر ضرورت جانمایی فضای مناسب برای اقامه نماز در پروژه های جدید اعم از خدماتی، آموزشی، بهداشتی و غیره تاکید کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران قرار داریم دشمنان تلاش داریم نگذارند جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب برگزار شود و دائم در حال توطئه و دسیسه هستند.

نادری یادآور شد: درهمین راستا ضرورت دارد دستگاههای اجرایی اهتمام ویژه ای نسبت به برنامه های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب داشته باشند و خدمات نظام به نحو شایسته برای مردم و نسل جوان انعکاس داده شود.

وی با بیان اینکه نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در سطح شهرستان برپا می شود، گفت: تجلیل از مبارزین انقلاب، اقشار مختلف جامعه، فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران یکی دیگر از برنامه ها در سطح شهرستان است.

فرماندار دشتی با تاکید بر اینکه مدیران پاسخگوی عملکرد خود باشند و نسبت به رفع ابهامات صورت گرفته در فضای مجازی اقدام کنند، اضافه کرد: مهمترین موضوعی که مدیران باید به آن توجه داشته باشند بحث اشتغال و سرمایه گذاری است.

نادری خاطر نشان کرد: واحدهای اقتصادی که تسهیلات دریافت کردند باید بر آنها نظارت صورت بگیرد تا انحرافی در آن صورت نگیرد.

وی با بیان اینکه نظارت بر بازار تشدید شود، گفت: اقلام مورد نیاز مردم نباید در بازار با کمبود مواجه شود.

نادری همچنین از تلاشهای مجموعه شورای آموزش و پرورش شهرستان و منطقه کاکی تقدیر کرد و اظهار داشت: هدف شورا کمک به اهداف تربیتی دانش آموزان با کمک مردم و مسئولین است.