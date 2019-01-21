۶۵ برنامه فرهنگی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد درافشانی در این باره اظهار کرد:برنامه های شاخص و متعددی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سه حوزه فرهنگی، ورزشی و فضا سازی شهردر نظر گرفته است که نصب بنر با موضوعات چهل سالگی انقلاب و ایام فاطمیه، آذین‌بندی سطح شهر و نورافشانی از اقدامات تبلیغات محیطی سطح شهر است.

برگزاری «چلچراغ فرهنگ و هنر قزوین»

وی به تشریح برنامه های فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و گفت:نشست صمیمانه حافظان و قاریان نوجوان کلام وحی با شهردار و مجموعه مدیریت شهری را از جمله برنامه هایی ذکر کرد که دهه فجر با هدف ایجاد ارتباط بین جامعه قرآنی و مجموعه مدیریت شهری در سالن مفاخر شهرداری قزوین برگزار خواهد شد.

این مسئول از دیگر برنامه هایی فرهنگی دهه فجر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین را برگزاری ویژه برنامه «چلچراغ فرهنگ و هنر قزوین» ذکر کرد و گفت:در این برنامه اهالی فرهنگ و هنر در محفلی ادبی به بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی خواهند پرداخت.

وی تجلیل از چهره های فرهنگ و هنر انقلابی در قزوین، اجرای نمایش رادیویی با موضوع مروری بر خاطرات انقلاب اسلامی، شعرخوانی توسط شاعرانی انقلابی، پخش فیلم و کلیپ چهل سال پیش و امروز قزوین، اجرای ورک شاپ هنری در رشته های نقاشی، خوشنویسی، طراحی پوستر، مجسمه سازی و کاریکاتور با موضوعات «انقلاب اسلامی، شکوه انقلاب، مدافعان حرم، دفاع مقدس، آرمان های انقلاب اسلامی»، اجرای پانتومیم با موضوع انقلاب اسلامی و ... را از جمله برنامه های «چلچراغ فرهنگ و هنر قزوین» برشمرد.

درافشانی یکی دیگر از برنامه‌های شهرداری قزوین در ایام الله دهه فجر را دیدار با خانواده شهدای انقلاب ۵۷ قزوین با هدف ایجاد صمیمت و همدلی بین خانواده های معظم و معزز شهدا و مجموعه مدیریت شهری ذکر کرد.

اجرای ۲۰ تئاتر با مضمون دهه فجر ویژه دانش آموزان

درافشانی در ادامه از اجرای تئاتر ویژه دانش آموزان با مضمون دهه فجر و چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به تعداد ۲۰ اجرا خبر داد و گفت:این تئاتر از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه با هدف آشناسازی کودکان و نوجوانان با پیشینه چگونگی شکل گیری و دستاوردهای انقلاب اسلامی در سالن کوثر آموزش و پرورش به روی صحنه می رود.

وی از اجرای سیرک بزرگ ایران و پرتغال به مناسبت دهه فجر از ۲۲ بهمن الی ۲۵ اسفند ماه خبر داد و گفت:این برنامه به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با هدف ایجاد روحیه شور و نشاط در بین شهروندان در آستانه آغاز سال جدید و فراهم سازی فضایی مناسب و شاد جهت سپری نمودن اوقات فراغت خانواده ها در زمین شقایق انجام می شود.

اجرای برنامه رادیو انقلاب در خانه موزه شهید بابایی

این مسئول خاطرنشان کرد:همچنین ویژه برنامه های مناسبتی با عنوان «رادیو انقلاب» با موضوعاتی نظیر برنامه های ویژه کودک و نوجوان، مینی سینما و سرود های انقلابی و فراوان برنامه های فرهنگی دیگر از ۱۲ تا ۲۲ بهمن در خانه موزه شهید بابایی برگزار می شود.

وی برگزاری «تور گردشگری محلات قزوین» با عنوان مسیر انقلاب با هدف آشناکردن دانش آموزان با وقایع و رخدادهای بهمن ۵۷ در قزوین از ۱۲ تا ۲۲ بهمن در شهر قزوین، «دیدار با خانواده شهدای انقلاب ۵۷ قزوین» جهت ایجاد صمیمت و همدلی بین خانواده های معظم و معزز شهدای انقلاب ۵۷ و مجموعه مدیریت شهری ۱۲ بهمن و «رایگان بودن بازدید از موزه مردم شناسی حمام قجر» ترغیب خانواده ها به بازدید از ابنیه های تاریخی و جذب گردشگر ۲۲ بهمن و «برگزاری مسابقه اذان و اقامه بین پرسنل مرد شهرداری و فرزندان شان» ۱۸ بهمن در آمفی تئاتر بانو (س) را از دیگر برنامه های فرهنگی شهرداری قزوین برشمرد که به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار می شود.

برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان ملی و فراملی/جشنواره بازی، شادی و ورزش

وی تجلیل از قهرمانان ملی و فراملی را از جمله برنامه های شاخص شهرداری قزوین برشمرد که به مناسبت دهه مبارک فجر؛۱۰ بهمن ماه در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار می شود.

درافشانی اظهار کرد:از دیگر برنامه های ورزشی شهرداری قزوین برگزاری همایش ورزش صبحگاهی ویژه بانوان ۱۳ بهمن ماه در ناحیه منفصل شهری چوبیندر، برپایی کارناوال بازی، شادی، ورزش ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه در ناحیه منفصل شهری دانش و اندیشه و برگزاری فوتبال محلات با حضور ۵۰ تیم و اهدای لباس در کانون رشد – چمن مصنوعی میلاد، برگزاری «جشنواره بازی، شادی، ورزش» ۱۶ بهمن ماه در بوستان ملت، «مسابقه کراس فیت» ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه در خانه آمادگی جسمانی اکسیر است که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی انجام خواهد شد.

برگزاری جشن بزرگ انقلاب «چهل شکوه از انقلاب»

این مسئول افزود:در کنار برنامه های ذکر شده، برگزاری «جشن بزرگ انقلاب با عنوان چهل شکوه از انقلاب» ۱۸ بهمن در آمفی تئاتر بانو (س)، مسابقه «کوتاه اما خواندنی» با موضوع خلاصه نویسی یک کتاب به انتخاب شهروندان با موضوع «انقلاب و شهدای ۵۷»، برگزاری کارگاه قصه گویی با عنوان «عطر بهاران» ۱۴ الی ۱۶ بهمن در مراکز آموزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برنامه ریزی شده که در دهه فجر برگزار خواهند شد.

درافشانی برگزاری «شب شعر شور انقلاب»، کارگاه ورک شاپ نقاشی «ایران من سبز بمان»، برگزاری نمایش عروسکی با عنوان بهار در زمستان با موضوع انقلاب اسلامی، ساخت ماکت انقلاب اسلامی در ایام الله دهه فجر، چاپ نشریه با عنوان برگی از انقلاب چاپ و توزیع روز شمار طی ایام دهه فجر، برگزاری مراسم و مسابقه بانوی بی نشان به مناسبت ایام فاطمیه در دهه فجر و نورافشانی در مراکز آموزشی در مقیاس محلی ۲۱ بهمن از جمله برنامه هایی شهرداری در دهه مبارک فجر می باشد که درخانه‌های فرهنگ و فرهنگسراها برگزار می شود.

اولین جشنواره ملی عکس چهلمین بهار انقلاب اسلامی

وی در ادامه از برگزاری اولین جشنواره ملی عکس چهلمین بهار انقلاب اسلامی در دو بخش بخش عکاسی با تلفن همراه و بخش عکاسی حرفه‌ای خبر داد و از تمامی عکاسان و علاقه مندان به ثبت تصاویر این رخداد بزرگ دعوت کرد تا با هنر عکاسی خود تصاویر پرشور مردمی ثبت کنند تا این بار از دریچه نگاه عکاسان این جشن بزرگ مردمی را به نظاره بنشینیم.

درافشانی در پایان خاطرنشان کرد:عزت، اقتدار و استقلال نظام جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی است که باید با بهره گیری از تمامی توان حافظ آن باشیم.