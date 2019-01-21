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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۴۵

انفجار در «میدان وردک» افغانستان/۱۲ کشته و ۳۰ زخمی

انفجار در «میدان وردک» افغانستان/۱۲ کشته و ۳۰ زخمی

انفجار در ولایت میدان وردک افغانستان منجر به کشته شدن ۱۲ تن و زخمی شدن ۳۰ نفر دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، صبح امروز یک انفجار انتحاری در مقابل یکی از ساختمان های ریاست امنیت ملی افغانستان در ولایت میدان وردک به وقوع پیوست.

به گفته رسانه های افغانستان پس از این حمله انتحاری مهاجمان مسلح وارد این ساختمان شده اند.

به گفته  «محمدسالم اصغرخیل» رئیس اداره بهداشت میدان وردک در نتیجه این انفجار ۱۲ تن از نیروهای امنیتی افغانستان کشته و ۳۰ نفر دیگر نیز زخمی شده اند.

حال ۶ تن از زخمی شدگان وخیم اعلام شده است.

گروه طالبان با انتشار خبری مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.

کد مطلب 4519314

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